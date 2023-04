Est-ce que Memento est sur Netflix ? Où voir le film de Christopher Nolan

in

Memento est l’un des films les plus populaires de Christopher Nolan et ses fans veulent le diffuser.

© IMDbEst-ce que Memento est sur Netflix ? Où voir le film de Christopher Nolan.

Christophe Nolan Il est l’un des réalisateurs les plus acclamés des dernières décennies, c’est pourquoi il a généré une large base de fans qui attend avec impatience l’une de ses premières, comme la prochaine qui sera oppenheimer. L’une de ses bandes qui génère des commentaires positifs est son deuxième projet, mémentoqui a été demandé la semaine dernière par les téléspectateurs. Où pouvez-vous voir?

Ce thriller de 2000 suit Leonard, un enquêteur d’une agence d’assurance dont la mémoire est irréversiblement endommagée par un coup à la tête alors qu’il tentait d’empêcher le meurtre de sa femme et c’est la dernière chose dont il se souvient du passé. Les événements quotidiens disparaissent de son esprit en quelques minutes et il doit y faire face tout en essayant de venger le crime de sa femme à l’aide d’un appareil photo instantané et de notes tatouées sur son corps.

+Où voir le film Memento

Netflix s’est positionné comme la plateforme numéro un au monde et il est habituel d’imaginer qu’une production, qu’elle soit cinématographique ou télévisuelle, figure dans son catalogue, mais il faut vous dire que ce n’est pas le cas. Actuellement, mémento Il ne peut être trouvé que dans le streaming Apple TV +, mais uniquement dans son mode de location au prix correspondant dans chaque pays.

Le long métrage, basé sur une histoire intitulée Memento Mori de Jonathan Nolan, vedettes Guy Piercé dans le rôle de Leonard Shelby. Son casting comprend également : Joe Pantoliano (Teddy), Carrie-Anne Moss (Nathalie) stephen tobolowsky (Sammy Jankis) Harriet Sansom Harris (Mme Jankis), Mark Boone Jr. (Burt), callum keith rennie (Dudd), Laurence H. Holden (Jimmy) et Jorja Renard (Catherine Shelby).

mémento maintient un taux d’approbation de 92% sur le site Web Rotten Tomatoes, basé sur 154 avis; tandis que sur Metacritic, il maintient une note de 80%. Bien qu’il y ait de multiples points positifs, le scénario de Christophe Nolan qui emmène le spectateur à travers une chronologie racontée par analepse et prolepsie, montrant comment l’intrigue progresse et ses conséquences, au lieu des causes, mais à la fin tout s’enchaîne.

