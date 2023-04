Exclusif : une femme affronte des gangs guademaltèques pour retrouver sa sœur dans la bande-annonce de Cadejo Blanco

Nous avons une première bande-annonce exclusive pour la sortie aux États-Unis de Cadejo Blanco. À la suite d’une fille de la classe ouvrière de Guatemala City qui se rend dans une petite ville côtière pour sauver sa sœur d’un gang dangereux, le film avait très bien joué avec le public lors de sa tournée sur le circuit du festival. Par exemple, il a été projeté dans les festivals suivants, remportant des prix en cours de route :





Festival international du film de Toronto

Festival du film Black Nights de Tallinn (Estonie)

Festival du film de Malaga (Espagne)

BAFICI (Argentine)

Festival international du film de Santa Barbara

Gagnant – Grand Prix, Festival Icaro (Guatemala)

Gagnant – Prix Sang Nouveau, Festival du Film Polaire de Reims (France)

Candidat – Ariel Awards (Oscars du Mexique), Meilleur long métrage ibéro-américain

Pour avoir un bon aperçu du film, vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Cadejo Blanco est le troisième long métrage du scénariste-réalisateur Justin Lerner. Il a été inspiré pour faire le film par le taux élevé de crimes violents et de décès liés aux gangs dans la ville portuaire de Puerto Barrios, Izabal. Lerner a personnellement rendu visite et parlé avec des membres actuels et anciens de gangs pour ses recherches. Le cinéaste dit s’être beaucoup appuyé sur les biographies de jeunes rencontrés dans les gangs de Puero Barrios lors de l’élaboration du scénario de son film, à la suite d’une jeune adolescente Sarita. C’est aussi le premier long métrage à se dérouler à Puerto Barrios et la première coproduction USA/Guatemala/Mexique.

Malheureusement, l’un des membres de la distribution, Geobanny Alvarado, a été assassiné après la fin du tournage, montrant à quel point le sujet est réel dans le film. Il a joué un rôle essentiel pour le film des deux côtés de la caméra, et il est dédié à sa mémoire.

« Un des petits espoirs que j’ai pour ceux qui regardent Cadejo Blanco est qu’ils pourront avoir l’impression de vivre à Puerto Barrios pendant quelques heures « , a déclaré Lerner à propos du projet. » J’espère également qu’en regardant le film, ils ont eu l’impression de connaître Alvarado et ses compagnons de casting , et passer du temps avec eux quand le film sera terminé, comme moi, me manquera. »





Cadejo Blanco nous emmène à Puerto Barrios

Divertissement impératif

Le film met en vedette Karen Martinez dans Sarita, Rudy Rodriguez dans Andres, Pamela Martinez dans Bea, Brandon Lopez dans Damian et Juan Pablo Olyslsager dans Oliveiros. Parallèlement à l’écriture et à la réalisation, Justin Lerner a également été producteur aux côtés de Mauricio Escobar, Ryan Friedkin et Jack Hurley. Il a été produit par Cesar Diaz, Pamela Guinea, Gino Falsetto, Juan I. Ayau et Francisco Palarea Sinibaldi.

Le synopsis officiel de Cadejo Blanco est comme suit:

La sœur de Sarita ne rentre pas un soir après une fête. Convaincue que sa disparition a quelque chose à voir avec Andrés, l’ex dangereux de sa sœur, Sarita trouve un moyen de se lier d’amitié avec lui et d’infiltrer son gang. Avec une détermination inébranlable à découvrir la vérité sur ce qui s’est passé, Sarita s’implique de plus en plus avec Andrés et le monde impitoyable et violent de sa bande.

Cadejo Blanco sortira le 21 avril à Los Angeles, au Laemmle NoHo 7, avant de sortir sur d’autres marchés de Film Movement.