ASUS veut que vous modifiiez ses mobiles : le Zenfone 9 publie des codes et des outils pour créer des ROM

Si vous êtes concerné, vous pouvez télécharger les codes sources, les micrologiciels et les outils à partir de la page ASUS, bien que l’idéal soit de faire un tour chez les développeurs xda où il y aura sûrement des avancées avec de nouvelles ROM préparées pour Zenfone 9.

D’autres bonnes nouvelles de À SESqui nous a présenté il y a quelques jours son nouveau vaisseau amiral l’ASUS Zenfone 9 comme l’un des smartphones les plus avancés sur le marché aujourd’huiy compris un écran AMOLED de 5,9 pouces à 120 Hz, Jeu de puces Snapdargon 8+ Gen1jusqu’à 16 Go de RAM, une batterie de 4 300 mAh et un système de caméra avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP et un stabilisateur de cardan à 6 axes.

S’il y a quelques jours, les développeurs xda nous ont apporté les fonds d’écran Zenfone 9 afin que nous puissions les utiliser sur nos mobiles, c’est maintenant ASUS lui-même qui confirme que deviendra probablement la marque la plus populaire modding convivial de l’industrie mobilecar ils vont eux-mêmes fournir à la communauté des développeurs Android les outils nécessaires pour créer des ROM avec le Zenfone 9.

Ce n’est pas un nouveau mouvement Auparavant, ASUS autorisait toujours le déverrouillage du chargeur de démarrage sur leurs appareils, même si cette fois la société basée à Taipei va encore plus loin en publiant sur son site Web de support tous ce dont un développeur a besoin pour travailler avec son dernier téléphones phares:

Code source du noyau.

Firmware complet.

outil de déverrouillage chargeur de démarrage.

ASUS Zenfone 9 – Outils et téléchargements

Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran ASUS Zenfone 9

Évidemment, ASUS lui-même avertit que ouvrir le chargeur de démarrage du Zenfone 9 annulera votre garantiece n’est pas non plus nouveau, même si de nombreux utilisateurs préféreront les améliorations de la scènes Android et sa prise en charge étendue des mises à jour quitte à perdre la garantie.

Autre détail important, le déverrouillage du chargeur de démarrage avec l’outil officiel ASUS provoque une réinitialisation du terminal à ses paramètres d’usinedonc avant de le faire, vous devez enregistrer toutes vos données, images et fichiers dans un endroit sûr à partir duquel vous pourrez les restaurer.

Maintenant il n’y a que gardez un œil sur les forums Zenfone 9 qui viennent d’être ouverts dans xda-developers, et où à coup sûr très bientôt nous commencerons à voir des ROM cuites, des ports et d’autres modifications pour ce nouveau haut de gamme d’ASUS… S’il y a encore des gens qui s’intéressent aux ROMs !

ASUS ZenFone 9 : jusqu’à 16 Go de RAM et Snapdragon 8+ Gen 1 dans le plus petit haut de gamme de 2022

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂