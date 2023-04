Les fans de Moana réagissent (négativement) au remake de l’action en direct

Le public s’est tourné vers les médias sociaux pour réagir à l’annonce de la sortie des Walt Disney Animation Studios, Vaiana, est d’obtenir le traitement de remake d’action en direct. Et les réactions ne sont pas bonnes. De nombreux fans de l’original n’ont pas tardé à souligner que, alors que la plupart des remakes d’action en direct de Disney ont donné vie à des films vieux de plusieurs décennies, Vaiana n’a que sept ans.





Malgré la récente Vaiana c’est-à-dire qu’un remake en direct de la sortie animée de 2016 est en préparation. La nouvelle a été annoncée par la star originale et l’icône du film d’action Dwayne « The Rock » Johnson, qui a également révélé que lui et Auliʻi Cravalho, qui a exprimé le personnage principal, seront impliqués dans cette réinvention. Alors que certains ont réagi positivement à leur implication, beaucoup se sont demandé « pour qui est-ce? »

Certains ont même carrément blâmé Johnson qui, selon beaucoup, cherche désespérément un coup après l’échec commercial et critique de sa sortie DC. Adam noir.





Pourquoi ne pas faire une suite animée de Moana en premier ?

En plus de se demander à qui s’adresse réellement le remake de l’action en direct, l’autre question posée par les fans de Disney est « pourquoi ne pas faire Vaiana 2 d’abord? » En 2020, Disney a annoncé qu’un Vaiana La série prévoyait une sortie sur Disney + et suivrait « la voyageuse animée titulaire alors qu’elle s’aventure à nouveau au-delà de la sécurité de son île polynésienne, Motunui ». Peu de choses ont été publiées sur la série depuis l’annonce initiale, mais il semble certainement que les fans préfèrent voir cette suite plutôt qu’un remake.

L’actualité du live action Vaiana Le remake est venu avec l’aimable autorisation de la diffusion Web de l’assemblée des actionnaires de The Walt Disney Company, avec Johnson disant qu’il est « profondément humilié et submergé de gratitude pour porter la belle histoire de Moana sur grand écran en direct », a déclaré Johnson à propos du projet. « Cette histoire est ma culture, et cette histoire est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette opportunité unique de retrouver Maui, inspirée par le mana et l’esprit de mon défunt grand-père, le grand chef Peter Maivia, est très profonde. pour moi. »

Il a continué, remerciant Disney et déclarant sa passion pour le projet; « Je tiens à remercier mes partenaires de Disney pour leur engagement fort dans cette entreprise spéciale, car il n’y a pas de meilleur monde pour nous pour honorer l’histoire de notre peuple, notre passion et notre objectif qu’à travers le domaine de la musique et de la danse, qui est au cœur de ce que nous sommes en tant que peuple polynésien.

Comme son prédécesseur animé, le remake de Vaiana « Célébrera les îles, les communautés et les traditions des habitants des îles du Pacifique à travers les yeux d’une jeune femme désireuse de tracer sa propre voie. Le voyage de découverte de soi et de réflexion de Moana sur la vie de ses ancêtres a conquis le monde entier, tout comme sa nouvelle amitié avec un demi-dieu exilé nommé Maui.

Comment vous sentez-vous Vaiana déjà une action en direct à réinventer ?