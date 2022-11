1899 : comparaison avec Dark

Netflix

1899 est le produit des mêmes créateurs que Dark et les deux séries partagent des similitudes dans leur développement qui exigent la plus grande attention du public.

© IMDb.Anton Lesser, 1899

Sombre Oui 1899 sont le produit de l’esprit créatif de Jantje Friese et Baran bo Odar. Les deux programmes télévisés font partie du catalogue de Netflix bien que le premier soit déjà terminé avec sa troisième saison sortie en 2020. L’annonce de 1899 certainement excité les fans de la série mettant en vedette Louis Hoffmann qui était l’une des versions de Jonas Kahnwald. Comment sont ces séries de Le grand N rouge?

Sombre suit de près les alternatives dans la ville de Winden où les enfants commencent à disparaître, révélant les relations fracturées, les doubles vies et les sombres passés de quatre familles qui y vivent, révélant un mystère qui s’étend sur des générations ainsi qu’un dénouement totalement inattendu par les auditions de Netflix. Bientôt, le voyage dans le temps modifie la structure de l’histoire et les relations entre les habitants de la ville se compliquent.

1899 et Dark : se ressemblent-ils ?

Oui 1899? Dans ce cas, le programme demande également beaucoup d’attention de la part de ceux qui s’assoient pour en profiter. La série commence avec un groupe d’immigrants européens, chacun parlant sa langue maternelle, qui se lancent dans un voyage pour atteindre les États-Unis et vivre une vie meilleure après la guerre. Puis le navire sur lequel ils se trouvent, Kerberos, tombe sur un autre navire qui cache de grands mystères : le Prométhée.

La vérité est que tout n’est pas ce qu’il semble. Dans 1899 vemos las vidas pasadas de los distintos personajes del programa y pronto aprendemos que todo se trata de una simulación y ellos están viviendo en un bucle temporal que se repite una y otra vez gracias a los deseos de la persona responsable de llevar adelante esta experiencia con todas ces personnes. Cette identité ne sera pas révélée dans ces lignes de la même manière que le reste des mystères que contient le programme Friese et Odar.

Dans Sombre le voyage dans le temps ouvre la voie à différentes époques et à la lutte pour la survie. Dans 1899 Une simulation tient les protagonistes en otage dans différentes réalités qui se succèdent pour arriver à la plus grosse surprise qui ouvre de grandes interrogations sur la prochaine saison. Les deux émissions de télévision demandent aux téléspectateurs une attention maximale et sont ambitieuses dans leurs propositions. Télévision de la plus haute qualité grâce à Netflix et les réalisateurs des deux titres !

