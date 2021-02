Un garçon de 11 ans encourage les enfants noirs à embrasser leurs cheveux naturels dans son nouveau livre «  Me And My Afro  »

Alors que le reste d’entre nous passait la quarantaine à fabriquer des pâtisseries et à porter des bas de pyjama pour les conférences téléphoniques, Aiden M. Taylor écrivait un livre de motivation pour les enfants.

Et qui de mieux pour écrire un livre pour enfants qu’un autre enfant? Le jeune homme de 11 ans espère que les enfants de son âge se sentiront capables de pratiquer l’amour de soi et la gentillesse après avoir lu son livre.

Moi et mon afro a été écrit par Taylor avec l’aide de son mentor Spencer Jaffe qu’il a rencontré par l’intermédiaire des Grands Frères Grandes Sœurs de New York.

L’organisation a mis en relation ces deux-là grâce à un programme de mentorat il y a trois ans et ils ont bâti une étroite amitié depuis. Même tout au long de la pandémie, la paire est restée en contact via un appel vidéo pour continuer à progresser sur le livre.

Jaffe dit qu’il était sur place pour la partie de brainstorming et a aidé à obtenir Moi et mon afro publié mais Taylor avait un contrôle créatif total. Le jeune auteur voulait créer un livre qui lutterait contre les problèmes de santé mentale des enfants, en particulier pendant la pandémie.

« Ils se sentent probablement déprimés. En raison de la pandémie, les enfants ne peuvent pas jouer à l’extérieur », a déclaré Taylor, « Ils doivent porter des masques, et c’est farfelu. J’ai donc décidé de faire un livre sur l’amour de soi, et ce serait les rendre énergiques et se sentir beaucoup mieux. «

Son livre est une histoire joyeuse sur le fait de faire savoir au monde que vous vous aimez, même si on a l’impression que le monde essaie parfois de vous en empêcher. À une époque où les enfants peuvent être aux prises avec un manque de socialisation, le livre offre une chance rare aux enfants de se connecter avec un autre enfant et son chemin vers l’amour de soi.

La représentation compte

Moi et mon afro suit Taylor, et ses cheveux naturels, tout autour de New York dans une aventure qui célèbre la positivité, l’unicité et la beauté de tous les enfants.

Taylor a développé son afro tout au long de la quarantaine et dit en embrassant ses cheveux et l’a aidé à apprendre à s’aimer.

Pour les enfants noirs, trouver une représentation dans les livres et les médias peut être difficile et dommageable. Sans pouvoir se voir dans les médias qu’ils consomment, de nombreux enfants sont aux prises avec des problèmes d’estime de soi.

Et pour les enfants non noirs, lorsque les enfants avec lesquels ils partagent la classe et les jeux sont sous-représentés, leur vision de la société est déformée, créant des stéréotypes néfastes et effaçant l’expérience noire.

Pour Taylor, son livre est une manière de contrer ce problème en encourageant les enfants de tous horizons à se retrouver dans son histoire.

« Je veux que les enfants s’aiment et aiment tels qu’ils sont, aiment leurs cheveux et soient un leader et non un suiveur », a déclaré Aiden.

Le livre est rempli d’illustrations gaies de Tana Teeya, ce qui le rend adapté à tous, des tout-petits aux élèves du primaire, même si même les adultes pourraient apprendre une chose ou deux en lisant!

Considérant que William Shakespeare a écrit certaines de ses œuvres les plus célèbres dans l’isolement de la peste, le passe-temps de quarantaine de Taylor pourrait ouvrir la voie à une carrière littéraire très réussie.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.