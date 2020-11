Est-ce que Harry Styles est gay? 8 signes que les rumeurs gay sont vraies et Larry est réel

Harry Styles n’est pas seulement connu pour ses côtelettes de chant meurtrières, mais aussi pour son sens unique de la mode et son style qui défie le genre.

L’ancien chanteur de One Direction a montré sa passion pour la mode dans le numéro de décembre de Vogue, revêtant des styles féminins dans une diffusion pour le magazine emblématique.

Modes’ Vogue le tournage a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et alors que la plupart des fans l’ont applaudi pour sa mode féminine sportive, d’autres se sont demandé si ses choix de style étaient faisant allusion à sa sexualité.

Ce n’est pas la première fois que le chanteur de « Watermelon Sugar » lance la rumeur à cause de son style.

Quand Harry Styles est arrivé au Met Gala 2019 vêtu de Gucci, il était le mélange parfait de féminin et de masculin. Une fois de plus, les fans ont commencé à spéculer sur son orientation sexuelle et sa préférence de genre.

Voici les signes indiquant que les rumeurs peuvent être véridiques.

Alors que Liam Payne a dit «féminin» comme première réponse, Harry Styles a secoué la tête et a dit: «Pas si important», optant plutôt pour un «sens de l’humour».

Ce n’était manifestement pas son interview de «coming-out», mais cela m’a donné une pause pour l’entendre dire cela.

Cela n’a rien de nouveau. Les réalisateurs (comme les fans du groupe se nomment eux-mêmes) – et ceux qui s’appellent eux-mêmes « Larries » en particulier – spéculent sur une relation entre deux des membres du groupe, Harry Styles et Louis Tomlinson, depuis des années maintenant.

Selon eux, les directeurs de disques ne veulent pas que les membres du groupe sortent du placard parce qu’ils pourraient perdre leur fanbase féminine.

«Larry Stylinson», comme ils appellent si affectueusement la relation (un mélange de leurs noms), est vraiment un terrier de lapin dans lequel tomber sur Internet une fois que vous avez commencé.

Et si vous décidez de vous aventurer, sachez qu’il existe des … images pornographiques qui pourraient ne pas convenir aux enfants ou aux femmes mariées d’âge moyen qui se sentent bizarres de voir des jeunes hommes dans des positions aussi précaires.

Apparemment, selon les gens qui croient que Larry est réel, «Salut» et «Oups» ont été les premiers mots qu’ils se sont prononcés lorsqu’ils se sont rencontrés. Et comme vous pouvez le voir par vous-même sur la photo ci-dessous, beaucoup de tatouages faire on dirait qu’ils sont ceux qui correspondent.

Pendant le groupe Où nous sommes tournée en 2014, un fan a jeté un Build-A-Bear de couleur arc-en-ciel sur la scène et pendant le reste de leur tournée, il est devenu leur mascotte non officielle.

L’ours avait même son propre compte Twitter (qui a depuis été désactivé par l’ours lui-même) qui était censé être géré par le groupe.

Cependant, les expéditeurs de Larry pensent qu’il a été dirigé par Harry Styles et Larry Tomlinson, envoyant des messages cryptiques et secrets aux fans sur leur histoire d’amour cachée.

Et puis un autre ours est apparu, un plus petit que les fans ont surnommé «Sugar Baby Bear».

Selon Urban Dictionary, un bébé de sucre est une jeune femme ou un homme qui est choyé / soigné financièrement par un papa ou une maman de sucre en échange d’une compagnie (c’est-à-dire des faveurs sexuelles).

Toute cette histoire d’ours vient d’ajouter aux rumeurs selon lesquelles Larry est réel.

Selon un essai de Daniella Lollie sur son blog, qui n’est plus en place, elle déclare:

« Cet ours a commencé à être installé sur la scène avec des tenues de plus en plus élaborées et a ensuite été nommé Rainbow Bondage Bear, ou RBB. Au fil du temps, les costumes sont devenus de plus en plus sur le thème gay, célébrant les icônes queer (Freddie Mercury et Judy Les références à Garland sont fréquentes et variables), lisant des non-fiction gay et ont finalement commencé à présenter le plus petit ours gay.

Surnommé Sugar Baby Bear ou SBB, il s’est même marié avec son plus grand contrepoint. Le kicker? Ce type dans le cadre de la photo n’est autre que Larry Grayson, un célèbre artiste gay britannique.

Le seul Tweet que le compte officiel ait jamais mis en favoris était celui qui disait simplement «larry ok», bien que le favori n’ait pas été en place pendant plus de quelques jours. En dehors de cela, il est clair que les ours sont devenus de plus en plus conscients des détails au sein du fandom Larry.

Par exemple, les couleurs vert et bleu sont associées à Harry et Louis en raison de la couleur des marqueurs en plastique sur leurs microphones et de la couleur de leurs yeux. «