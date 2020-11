Diddy rend hommage à Kim Porter pour le 2e anniversaire de sa mort: « LOVE YOU FOREVER »

Le magnat des médias a partagé de nombreuses photos de famille dans son hommage à la mère de trois de ses enfants.

Cela fait deux ans que Kim Porter est décédée de façon inattendue des complications de la pneumonie, et ses proches honorent sa mémoire. Lorsque la nouvelle de la mort de Kim a circulé le 15 novembre 2018, les gens ne pouvaient pas croire que le modèle bien-aimé et la mère étaient partis. Il y avait des préoccupations évidentes pour ses enfants: Quincy Brown (avec Al B. Sure); et Christian Combs, D’Lila Combs et Jessie Combs qu’elle a partagé avec Diddy. Sur Instagram, Diddy a publié une série de photos de famille intimes de Kim alors qu’il rendait hommage à la femme qu’il a appelée à plusieurs reprises l’amour de sa vie. « LA REINE KIM PORTER !! @ladykp … IRREPLACABLE … VOUS AIME POUR TOUJOURS », a écrit Diddy dans une légende. Dans un autre, il a déclaré: « La déesse ébène !!! Elle me manque tellement !!! Et le fera toujours !!!! @ladykp. » Plus tôt cette année, Diddy a réfléchi à des moments plus heureux en appelant Kim le « un » tout en révélant son monument de roseraie à la mère de trois de ses enfants. « C’est une annonce spéciale, un PSA à tous les joueurs, à tous les playboys. Quand vous trouvez celui-là, ne jouez pas avec », a déclaré Diddy précédemment. « C’est rare, quelqu’un qui va vous comprendre et être là pour vous sans condition. Parfois, vous pouvez être dans le jeu en train de devenir chaud et vous pouvez juste vouloir tout vivre. J’ai vraiment l’impression qu’en tant qu’homme, je me suis foutu cette. » Faites glisser votre doigt ci-dessous pour parcourir les photos de famille de Diddy avec Kim Porter.