Où trouver des flammes dans Minecraft

Les flammes sont des foules hostiles qui volent dans le Nether et qui sont des ennemis assez dangereux. Cependant, ce sont les seules créatures de Minecraft qui laisseront tomber Blaze Rods. Ces objets Blade Rod sont utiles pour préparer des potions et pour fabriquer de la poudre de feu, un autre objet utile. Vous recherchez peut-être même de la poudre de feu pour fabriquer Eyes of Ender et finalement trouver le portail de la fin.

Non, les tiges de feu ne peuvent être achetées ou échangées auprès d’aucun PNJ, elles sont donc d’autant plus précieuses. Bien que cela prenne du temps à obtenir, ce guide vous aidera à accélérer le processus en vous montrant comment trouver des flammes pour obtenir ces Blaze Rods, ainsi que comment fabriquer Blaze Powder.

Où trouver des flammes

Les flammes sont situées dans le Nether, plus précisément à l’intérieur de nether forteresses. Ces forteresses sont générées au hasard dans le Nether, vous devrez donc peut-être faire quelques explorations avant de tomber sur une forteresse.

Pour atteindre le Nether, vous devez construire un portail Nether dans l’Overworld. Tu auras besoin de 10 blocs d’obsidienne pour construire un portail 4 x 5, comme le montre l’image ci-dessus. Une fois que vous avez construit le cadre, vous devrez équiper un Silex et acier. En vous approchant du cadre du portail, frappez votre silex et votre acier dans le portail pour l’activer.

Lorsque vous êtes prêt, entrez dans le portail du Nether. Assurez-vous que vous êtes équipé de santé, de nourriture, d’armures et d’armes, car vous pourriez être dans le Nether pendant un certain temps. Vous allez certainement combattre des foules, alors soyez prêt avec des objets puissants.

Une fois dans le Nether, vous avez quelques explorations à faire. Parce que les forteresses du Nether sont générées aléatoirement, elles pourraient être n’importe où ici. Les forteresses du Nether apparaissent comme de grandes tours, des ponts et des couloirs.

La forteresse du Nether abrite de nombreuses foules:

Flamber

Piglin zombifié

Wither squelette

Squelette

un cube de magma

En d’autres termes: soyez prêt à vous battre. En explorant la forteresse du Nether, recherchez autant de flammes que vous en rencontrez. Plus précisément, cependant, vous devriez rechercher un Blaze Mob Spawner. Ils sont générés dans toute la forteresse du Nether et vous aideront à cultiver des Blaze Rods.

Une fois trouvé, allez en ville sur les Blazes jusqu’à ce que vous sentiez que vous avez rassemblé suffisamment de Blaze Rods à ramener à la maison.

Comment fabriquer de la poudre de feu

La fabrication de Blaze Powder est simple. Ouvrez votre table d’artisanat et placez vos tiges de feu dans la table. C’est tout ce que vous avez à faire – rassemblez autant de poudre de Blaze que vous en avez besoin.

Remarque: Si vous êtes ici spécifiquement pour préparer plus tard Blaze Powder for the Eye of Ender Recipe, 1x Blaze Rod = 2x Blaze Powder.