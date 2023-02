Woody Harrelson rejoindra le Five-Timers Club de SNL ce mois-ci

Lors du nouvel épisode de samedi soir de Saturday Night Liveil a été annoncé que le spectacle reviendra après une courte pause le 25 février. Il a également été révélé que Woody Harrelson servira d’hôte invité avec Jack White le rejoignant en tant qu’invité musical. Curieusement, ce sera la cinquième fois que chacun sera présenté dans la série à ce titre, bien que la quatrième fois pour White en tant qu’artiste solo, puisqu’il est apparu pour la première fois dans la série avec The White Stripes en 2002.





Peu d’acteurs font partie de l’insaisissable Five-Timers Club, composé de ceux qui ont accueilli des invités SNL à cinq reprises ou plus. Harrelson a déjà animé l’émission en 1989, 1992, 2014 et 2019. En plus d’animer en 2019, Harrelson a fait d’autres apparitions spéciales en jouant Joe Biden, l’un des rares acteurs à le faire.

Alec Baldwin a été le premier acteur à rejoindre le club et l’a fait trois fois avec 17 apparitions au total; Steve Martin est l’un derrière lui à 16 ans. Parmi les autres invités fréquents du club figurent John Goodman, Tom Hanks, Chevy Chase, Candice Bergen, Danny DeVito, Bill Murray, Drew Barrymore, Ben Affleck, Tina Fey, Scarlett Johansson, Will Ferrell, Elliott Gould, Melissa McCarthy, Paul Rudd et The Rock. L’année dernière, le comédien John Mulaney a rejoint le club dans un sketch qui a ramené de nombreux autres membres pour l’aider à l’introniser.





Woody Harrelson revient à SNL

Harrelson continue d’apparaître fréquemment sur les grands et petits écrans. Après avoir joué le méchant dans la suite du film de bande dessinée Venom : qu’il y ait carnageil a eu des rôles notables dans les films de l’année dernière Triangle de tristesse et L’homme de Toronto. Il pourra bientôt être considéré comme la star de la comédie sportive Champions du réalisateur Bobby Farrelly, qui sortira en salles en mars. Harrelson joue également un rôle principal dans la prochaine série de HBO Plombiers de la Maison Blanche aux côtés de noms comme Justin Theroux, Domhnall Gleeson, Lena Headey et Kiernan Shipka. Ce spectacle devrait également arriver le mois prochain. Pendant ce temps, l’acteur a également été choisi pour apparaître dans le prochain film Apple TV + Projet Artémisqui met également en vedette un autre SNL Scarlett Johansson, membre du Five-Timers Club.

Regardez Harrelson sur SNL lorsque son épisode arrive le 25 février 2023. Les épisodes passés de la série de sketchs comiques peuvent être diffusés sur Peacock.