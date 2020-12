Les parents transgenres se sentent «  bénis  » après qu’un père fier ait donné naissance à des jumeaux

Michael et Adrianne Elson-Steven ont eu des jumeaux en novembre (Stock image via Envato Elements)

Un couple transgenre qui est devenu parent pour la première fois se sent «béni» et «complet» après avoir eu des jumeaux en novembre.

Michael Elson-Steven, 42 ans, a donné naissance à des jumeaux à l’hôpital Royal Victoria de Belfast en novembre alors que sa femme Adrianne, 49 ans, attendait avec impatience leurs nouveaux arrivants.

Les fiers parents transgenres ont dit Belfast en direct qu’ils ont tous deux mis les chirurgies de confirmation du sexe en attente pendant plusieurs années afin de pouvoir fonder leur propre famille.

Christin et Mavis sont arrivés au monde en novembre après des années d’efforts infructueux pour tomber enceinte, laissant le couple ravi et excité pour la prochaine phase de leur vie.

Les fiers parents transgenres sont pleins d’amour pour leurs jumeaux nouveau-nés

« Je n’ai jamais cru qu’elles seraient là, alors quand je regarde ces filles maintenant, mes larmes coulent », a déclaré la fière maman Adrianne. Belfast en direct.

«Je suis rempli d’un tel amour pour eux et Michael. Je me sens tellement béni, complet. «

Christin et Mavis ont été conçus en utilisant le sperme d’Adrianne et les ovules d’un donneur, les filles étant ensuite portées à terme par leur père Michael.

«J’ai reporté le traitement lorsque j’ai rencontré Michael et je me suis engagé à essayer d’avoir un enfant. Maintenant, Mavis et Christin sont notre priorité », a déclaré Adrianne.

«Je suis leur mère et Michael, leur père. Si nous effectuons une transition complète, cela se produira au bon moment, dicté par les besoins de nos filles.

Adrianne, originaire de Liverpool, a déménagé en Irlande du Nord en 2005 pour pouvoir conduire des trains, mais elle croit que «Dieu, l’univers ou le destin» l’a attirée à Belfast où elle a rencontré Michael, l’amour de sa vie.

«Nous avons vécu des moments difficiles, nous avons été maltraités en tant que personnes trans, mais nous pouvons tout affronter ensemble. La nôtre n’est qu’une histoire d’amour. Ces deux filles sont nées d’un pur amour.

«Avoir ces petits bébés qui grincent et dorment, pleurent et agitent leurs bras, c’est comme un rêve.

Si vous dites [our story] éclaire une personne qui déteste les personnes trans, alors je pense que nous aurons fait notre devoir.

«Nos vies ont été bouleversées, notre appartement est rempli de matériel pour bébé, notre routine est à l’envers et nous ne dormons pas – mais nous aimons chaque instant. C’est réel, bruyant, bruyant et occupé, mais c’est toujours la meilleure chose au monde.

Elle a ajouté: «Nous savons ce que c’est que d’avoir des tests de grossesse négatifs répétés afin de savoir à quel point nous sommes bénis.»

Michael est finalement tombée enceinte après un troisième cycle de FIV en Espagne, où deux embryons ont été placés dans l’utérus pour maximiser les chances du couple.

Il a été choqué quand il a fait un test de grossesse et a découvert que le dernier coup de FIV avait fonctionné.

«Je ne pouvais pas vraiment le comprendre. Il a dit positif. Je ne me sentais pas différent mais je portais un bébé, le bébé d’Adrianne. Je lui ai montré le test. Nous avons pensé que cela devait être faux. J’ai fait un autre test. C’était aussi positif.

« Adrianne a pleuré, j’étais encore en stock, mon esprit s’est tourné vers les choses que je dois faire, réorganiser l’appartement, acheter des vêtements pour bébé, des couches, des biberons, des petits gilets et des bavoirs », at-il ajouté.

Adrianne a dit qu’elle espère que les gens se souviendront que la leur est «une histoire d’amour».

«Si vous dites [our story] éclaire une personne qui déteste les personnes trans, alors je pense que nous aurons fait notre devoir.