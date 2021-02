Entretien d’Oprah avec Meghan Markle et le prince Harry: à quoi s’attendre

Dans une annonce qui continue de secouer les médias sociaux, Oprah Winfrey a révélé que le prince Harry et Meghan Markle – connus collectivement sous le nom de Sussex – briseront leur silence dans une interview qui sera diffusée à la télévision aux heures de grande écoute le 7 mars 2021.

Le spécial, qui sera intitulé Oprah avec Meghan et Harry: un spécial CBS Primetime, sera le premier du couple depuis leur décision de démissionner de leurs fonctions de membre senior de la famille royale britannique.

Alors que Winfrey promet que la spéciale couvrira «une gamme de sujets», il y a certains sujets que nous espérons être traités par-dessus tous les autres – mais de toute façon, nous sommes assurés de ne pas être déçus!

Voici 6 choses que les fans espèrent – et attendent – de l’interview d’Oprah avec Meghan Markle et le prince Harry.

1. Maternité.

Beaucoup de bruit a été fait sur les réseaux sociaux lorsque Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu’ils allaient redevenir parents.

Cette nouvelle est venue comme une fin heureuse à la récente révélation de Markle qu’elle avait fait une fausse couche lors de sa deuxième grossesse.

La nouvelle a également rendu hommage à la mère du prince Harry, feu la princesse Diana, qui avait annoncé qu’elle était enceinte du prince Harry le jour de la Saint-Valentin, il y a 37 ans.

Nul doute donc qu’Oprah Winfrey abordera le sujet de la maternité avec les Sussex.

2. Leur décision de quitter la famille royale britannique – et leur nouvelle vie en Californie.

Le 8 janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils «prendraient du recul» en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique.

Leurs fonctions ont officiellement pris fin le 31 mars 2020, ce qui a suscité beaucoup de rancœur à propos de « Megxit » ou de leur décision de déraciner leur vie en Angleterre et de déménager en Californie.

Alors que le prince Harry a suggéré que la décision du couple était enracinée dans la poursuite incessante de Markle par la presse britannique – qui a déclenché de terribles souvenirs du destin malheureux de la princesse Diana – nous pouvons nous attendre à ce que le couple donne également plus de détails sur cette décision dans l’interview. comme partager un aperçu exclusif de leur nouvelle vie en Californie.

3. Les jeux Invictus.

En tant que vétéran du combat, le prince Harry a un lien spécial avec d’autres vétérans du combat.

Et c’est dans cet esprit qu’il a fondé The Invictus Games, qui utilise « la puissance du sport pour inspirer la récupération, soutenir la rééducation et générer une compréhension et un respect plus larges pour les militaires blessés, blessés et malades », selon leur site officiel.

En tant que cause si chère au prince, elle va certainement être évoquée – et, espérons-le, couverte en détail! – dans l’interview d’Oprah.

4. Leur podcast.

Comme beaucoup de gens aujourd’hui, le prince Harry et Meghan Markle ont un podcast.

Contrairement à de nombreux autres podcasts, cependant, le Audio Archewell Le podcast propose des messages inspirants, des annonces exclusives et même des paroles de sagesse de nul autre que Archie Harrison, le jeune fils du couple et l’homonyme du podcast!

Attendez-vous à ce qu’Oprah fasse également une analyse approfondie du contenu du podcast.

5. Leur accord Netflix.

En septembre 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont signé un accord Netflix qui valait des millions de dollars.

Bien que cela ait créé beaucoup de rancœur dans la presse britannique – qui ne semblait pas avoir la même énergie pour l’accord similaire du prince William avec le réseau Discovery Plus – le couple a clairement indiqué que son objectif était de fournir un contenu positif, sans se soucier de ce que les ragots ragots avait à dire sur tout cela.

Oprah aura-t-il un aperçu exclusif de certaines émissions Netflix à venir diffusées par le couple?

6. Le racisme virulent de la presse britannique.

D’innombrables exemples ont été fournis sur le racisme abject enduré par le prince Harry et Meghan Markle dans la presse britannique.

Ce terrible traitement n’a fait qu’augmenter lorsque le couple a décidé de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique – la presse a comparé le fils du couple à un singe, a attaqué Markle pour avoir fait les mêmes choses que Kate Middleton (pour lesquelles, bien sûr, elle a reçu tellement de louange), et l’a littéralement accusée de « alimentant les violations des droits humains, la sécheresse et les meurtres« pour … avoir mangé des avocats pendant sa grossesse.

(Il va sans dire que Kate Middleton également a mangé des avocats pendant sa grossesse, et il a été salué comme la plus grande invention depuis le pain tranché.)

Il ne fait aucun doute qu’Oprah – qui a toujours parlé de justice raciale depuis avant qu’il ne soit populaire de le faire – abordera le traitement dégoûtant de Meghan Markle par la presse britannique.

Bernadette Giacomazzo est un editor, écrivain, photographe et publiciste dont le travail a été présenté dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, etc.