Qu’est-ce que le Gorilla Glue Challenge? Homme hospitalisé après avoir collé une tasse à sa bouche

Chaque semaine, il semble y avoir un nouveau défi viral sur les médias sociaux, allant d’innocent à ridiculement dangereux. Par exemple, le nouveau Gorilla Glue Challenge inspiré de Tessica Brown (également connue sous le nom de Gorilla Glue girl).

ICYMI, une femme est récemment devenue virale après avoir révélé qu’elle avait utilisé de la Gorilla Glue sur ses cheveux au lieu de la laque. Gorilla Glue est un adhésif permanent couramment utilisé sur le bois, le stratifié et les carreaux de salle de bain – il ne doit absolument pas être utilisé sur la peau ou les cheveux. En gros, les cheveux de Tessica sont restés définitivement collés à sa tête et elle a fini par devoir les couper et subir une intervention chirurgicale. L’épreuve passionnante semblait incroyablement douloureuse et Tessica envisageait même une action en justice contre Gorilla Glue.

Vous penseriez que cela suffit pour dissuader quiconque d’utiliser mal Gorilla Glue, non? Non, maintenant ça a commencé tout un défi. Voici ce que cela implique.

Qu’est-ce que le Gorilla Glue Challenge?

Le Gorilla Glue Challenge consiste à appliquer Gorilla Glue sur votre corps pour voir à quel point l’adhésif est fort. Il était, bien sûr, inspiré par Tessica Brown, une femme qui a utilisé Gorilla Glue au lieu de laque pour cheveux, laissant ses cheveux collés en permanence à sa tête. Après plus d’un mois sans que ses cheveux ne bougent, Tessica s’est rendue à l’hôpital, avant qu’un chirurgien plasticien ne puisse retirer la colle de ses cheveux.

L’épreuve de Tessica a été très documentée et elle a collecté des milliers de dollars grâce à son GoFundMe à cause de cela. Certains doutent en fait que Tessica ait appliqué la Gorilla Glue par erreur et pensent que c’était un stratagème pour devenir viral, donc, dans l’espoir d’une renommée Internet de courte durée, les gens la copient.

Len Martin, de Baton Rouge, en Louisiane, voulait prouver que le coup de Tessica était tout inventé, alors il a décidé de super coller une tasse rouge sur son visage et simplement de « le lécher ». Cependant, cela ne s’est pas produit. Après avoir laissé la tasse sur sa peau pendant quelques minutes, elle est restée coincée et, par conséquent, il s’est retrouvé à l’hôpital. La coupe était alors douloureusement décollée, laissant une blessure. S’il ne guérit pas correctement, il se peut qu’une partie de sa lèvre soit enlevée chirurgicalement.

Il a dit à Fox8: « Avez-vous vu ce que la dame a fait avec la colle de gorille sur ses cheveux? Je pensais qu’elle jouait. Je ne pensais pas que c’était si grave, que Gorilla Glue a fait tout cela. J’essayais de montrer les gens que ce n’était pas aussi sérieux qu’elle le faisait. J’ai mis de la colle de gorille dans une tasse, je l’ai mise sur ma bouche pendant quelques secondes et j’ai commencé à la lécher, mais cela n’a pas fonctionné. «

Cependant, ce ne serait pas la première fois que Len tenterait un défi en ligne ridicule. En 2019, Len est devenu viral pour sa participation au Ice Cream Challenge, qui consistait à lécher un carton de crème glacée, puis à le remettre dans le congélateur du magasin. Il a ensuite été arrêté pour cela.

