Mises à jour Adoptez-moi: Quand sortira-t-il le prochain?

Dans cet article, nous examinons la date à laquelle les mises à jour Adopt Me arriveront dans le jeu. Bien que nous ne sachions pas toujours la date exacte, nous essayons de compiler une liste de choses probables qui arriveront bientôt. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce qui se profile à l’horizon dans le jeu, c’est la page pour en savoir plus!

Alors qu’Adopt Me avait l’habitude de se mettre à jour tous les vendredis, ils ont depuis décidé d’être un peu plus flexibles avec leur calendrier de sortie. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ont réduit le taux de contenu qu’ils proposent, cela signifie simplement qu’ils sont capables de consacrer plus de temps à certains aspects du jeu. C’est globalement une bonne chose pour le jeu et les développeurs derrière le jeu!

Adoptez-moi les mises à jour

Voici un aperçu des mises à jour à venir, ainsi que de certaines des dernières mises à jour qui ont été ajoutées au jeu.

Prochaine mise à jour: changements de carte (mise à jour du printemps)

Avez-vous remarqué de petits changements à Adoption Island au cours des deux dernières semaines? Tout cela a conduit à une nouvelle mise à jour de la carte, le lancement ce jeudi 18 février! Un tout nouveau bâtiment mystérieux arrive, avec le nouvel animal de compagnie Queen Bee. Des bâtiments supplémentaires seront également déménagés. Plus de détails seront annoncés mercredi.

Voici un aperçu du nouveau bâtiment:

la carte change avec un nouveau bâtiment (et de nouveaux amis) à venir jeudi! 💐 pic.twitter.com/0w4kfhIR8F – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 16 février 2021

Découvrez ce regard sur l’animal de compagnie Queen Bee:

Continuez à consulter cette page car nous la mettrons à jour tout au long de cette semaine avec plus d’informations!

Événement du Nouvel An lunaire

Mise à jour 27/01/2021, 11h20 CT: C’est officiel: l’événement du Nouvel An lunaire 2021 officiellement commence le mardi 2 février! Regardez le bref clip ci-dessous.

Le Nouvel An lunaire dans Adopt Me commence mardi !!! 🏮💕 pic.twitter.com/RN8PZ2dyWf – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 27 janvier 2021

L’équipe Adopt Me n’a pas publié de détails spécifiques sur l’événement au-delà de la date, mais nous nous attendons à ce que plus d’informations arrivent bientôt.

Original:

L’événement de l’année lunaire est le prochain événement majeur et le premier Adopte moi mise à jour en 2021. Cela fait suite à l’événement des vacances d’hiver, qui s’est terminé le 19 janvier.

Voici un premier aperçu de l’événement lunaire:

La vidéo dans le Tweet ne révèle pas tout ce qui est en magasin, mais nous avons un bref aperçu d’une nouvelle esthétique chinoise qui sera ajoutée à Adopte moi. Le Tweet a également l’intention de nous préparer à la décoration, nous nous attendons donc à ce que ce soit une caractéristique majeure de la mise à jour du Nouvel An lunaire.

Nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que de plus amples informations seront annoncées.

Vacances d’hiver (15 décembre 2020)

La saison d’hiver se poursuit dans Adopt Me! avec de nouveaux accessoires pour animaux de compagnie, des mini-jeux et de nouveaux endroits à explorer. Des piles présentes et des bonhommes de neige fondus peuvent être trouvés tout au long de la carte. Si vous aidez le bonhomme de neige, vous pourriez même obtenir une récompense. Trouvez la Frost Fury manquante dans un tout nouveau mini-jeu glacé!

Adoptez-moi! La mise à jour des vacances d’hiver sera mise en ligne le 15 décembre 2020 à:

Les vacances d’hiver arrivent pour Adoptez-moi demain !! ☃️ 🕗 8AM PT

🕚 11 h HE

🕓 16h00 GMT Regardez la vidéo complète sur YT: https://t.co/wgAP0zHy7Y pic.twitter.com/79SbBwzS3F – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 14 décembre 2020

Mise à jour d’hiver (1er décembre 2020)

Le début de la saison d’hiver dans Adopt Me! a commencé et a apporté la possibilité de faire du patin à glace sur l’eau entourant la ville. Il y a aussi d’autres trucs sur le thème de Noël éparpillés sur la carte. Des mises à jour supplémentaires de la carte et du jeu seront bientôt disponibles!

❄️ Chargement magique d’hiver …

🎁 Emballer les jouets …

☃️ Ça devient glacial, gardez votre sang-froid https://t.co/uWWmLTnG8y pic.twitter.com/zBJaoJbhSd – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 1 décembre 2020

Vente Robo Dog / Cyber ​​(24 novembre 2020)

Robo Dog a été ajouté au jeu et une cyber vente qui a fait grimper le prix jusqu’à 75% sur certains objets et animaux de compagnie a été ajoutée temporairement.

Trading Update (5 novembre 2020)

La nouvelle mise à jour du trading dans Adopt Me! vise à rendre les joueurs plus sûrs afin qu’ils ne soient plus victimes d’une arnaque. Ils ont ajouté des créneaux de négociation supplémentaires, de sorte que les transactions doubles ne doivent pas se produire aussi souvent. Vous obtenez également un historique des transactions, qui montre les transactions que vous avez effectuées au cours du mois dernier, donc si vous êtes victime d’une arnaque, vous pouvez les signaler à partir de votre page d’historique. Le trading sera également un processus en 2 étapes, dans lequel vous serez alerté si le jeu pense que vous pourriez être victime d’une arnaque ou ne pas faire une transaction qui a du sens.

Mise à jour d’Halloween 2020 (28 octobre 2020)

La mise à jour d’Halloween a été lancée le 28 octobre 2020. Avec elle, cinq nouveaux animaux de compagnie, 2 mini-jeux et un tas d’articles que vous pouvez acheter. La plupart des choses disponibles que vous pouviez acheter étaient via Candy qui pouvaient être obtenues en participant à des mini-jeux, en l’achetant avec Robux ou en l’obtenant auprès du cavalier sans tête.

Mise à jour sur les œufs fossiles (10 octobre 2020)

The Fossil Egg in Adopt Me sortira le 10 octobre 2020 à 10h PST. Cela a été officiellement annoncé via le Adoptez-moi Twitter, et comprend des détails sur un événement auquel vous pouvez participer pour aider à ramener l’œuf du passé! L’événement Fossil Isle commence le 2 octobre 2020 à 10h PST. Nous avons quelques détails supplémentaires ici. et aura des notes de mise à jour une fois qu’elles seront disponibles.

Mise à jour sur les vêtements pour animaux de compagnie (31 juillet 2020)

Un nouveau La mise à jour Pet Wear sera publiée le 31 juillet 2020 à 9h00 PT / 12h00 HE pour Adopt Me, qui apportera 50 nouveaux accessoires à la rotation Hat Shop, ainsi que de nouvelles chaussures, ailes et boucles d’oreilles. Voici un aperçu des détails, les notes officielles peuvent être trouvées ici.

Plus de 50 accessoires ajoutés à la rotation Hat Shop, y compris de nouveaux types d’accessoires: chaussures, ailes, boucles d’oreilles!

Les nouveaux accessoires seront déployés au cours des deux prochaines semaines, alors assurez-vous de consulter la boutique de chapeaux tous les mardis et samedis! Avec le lancement de la mise à jour un vendredi, le prochain changement aura lieu mardi. Après deux semaines de nouveaux accessoires seulement, il reviendra à une rotation aléatoire, les nouveaux accessoires restants étant ajoutés au hasard au cours des prochaines semaines.

Épinglettes gratuites pour animaux de compagnie disponibles dans la boutique de chapeaux! Soyez fier toute l’année avec les pins Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Pan, Enby et Ace Vous pouvez obtenir autant de pins que vous le souhaitez, mais il y a un temps de recharge d’une heure pour ne pas encombrer vos inventaires!

Nouveau Gamepass pour Pet Wear (80 Robux) – Royal Butterfly! Comprend des ailes de papillon rose, un diadème en or, des hightops roses et des lunettes en cercle d’or pour une tenue unique et fraîche

EXTRA: Désormais, tous les serveurs VIP Adopt Me sont gratuits! Vous pouvez maintenant jouer avec des amis / au sein de communautés sur votre propre serveur privé gratuit! Tous les abonnements existants seront annulés mais continueront de fonctionner.

Mise à jour Kitsune (10 juillet 2020)

Kitsune est le nouvel animal de compagnie Robux ajouté au jeu. Cette mise à jour a été publiée le 10 juillet 2020 à 9h00 PT / 12h00 HE. Avec l’ajout du Kitsune, il y aura une vente de 50% sur tous les animaux de l’animalerie, y compris le Kitsune. Cela signifie que vous pourrez l’acheter pour 300 Robux. Cela durera deux semaines, donc si vous prévoyez de l’acheter, assurez-vous de le faire avant la vente. Une fois la vente terminée, le prix reviendra à la normale et coûtera 600 Robux.

Mise à jour de Monkey Fairground

La mise à jour Monkey Fairground a été ajoutée le 28 mai 2020. Cela incluait la tente Monkey Fairground, avec six nouveaux animaux de compagnie Monkey disponibles via Monkey Boxes. Si vous avez collecté trois objets d’un certain objet, vous pouvez le combiner avec un singe et le transformer en une version spéciale du singe! Ceux-ci comprenaient les singes Ninja, Toy, Business et King. Vous pouvez également obtenir des objets tels que la voiture de clown, le bâton de singe Pogo et bien plus encore.

Vous pouvez consulter l’intégralité de la mise à jour ici.

Mise à jour Mega Neons

Le 17 avril 2020, Adopt Me a été mis à jour avec le patch Mega Neon! Cela vous a donné la possibilité de combiner quatre animaux néon adultes en un seul animal Mega Neon. C’était une mise à jour assez importante à l’époque, car le simple fait d’avoir un seul animal Neon était un gros problème. Maintenant, vous pouvez en combiner quatre pour créer le nec plus ultra en matière de néon!

Habillez vos animaux de compagnie

Le 10 avril 2020 a permis d’habiller vos animaux de compagnie avec des accessoires! Cela vous a permis de personnaliser votre animal à votre guise et de le laisser vraiment se démarquer de la foule. Vous pouvez attacher des chapeaux, des sacs à dos, des lunettes, des écouteurs, des cravates et bien plus encore!

Mise à jour de la fête du printemps

La mise à jour de la Fête du Printemps, publiée le 27 mars 2020, a apporté au jeu un tas d’objets influencés par le printemps. Il y avait aussi un week-end 2x pour le vieillissement des animaux et des dollars, et des sièges supplémentaires pour vos animaux de compagnie ont été ajoutés au camion de crème glacée et à la caravane de la sorcière.