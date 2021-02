« Vikings »: explication de la mort de l’évêque Heahmund

L’évêque Heahmund, joué par Jonathan Rhys Meyers, a rejoint le casting de “VikingsDans la quatrième saison de la série historique et depuis lors, il est devenu l’un des personnages préférés des fans, mais a subi un destin tragique et inattendu.

Cet évêque saxon du Wessex et guerrier sacré était connu pour ses habitudes non conventionnelles, car on le trouvait souvent en train de coucher avec diverses femmes. Heahmund a été persuadé par Ivar de le combattre, mais après la bataille, il a été grièvement blessé.

Lagertha l’a laissé vivre et ils ont commencé une relation secrète, qui est plus tard découverte par Cuthred. Lorsque ce dernier a menacé de l’exposer, Heahmund l’a assassiné sans pitié. L’évêque a participé à la bataille contre les hommes du roi Harald et a tué de nombreux combattants nordiques; cependant, il a été touché par plusieurs flèches et tué par Gunnhild.

Lagertha et l’évêque ont eu une liaison (Photo: Vikings / Histoire)

POURQUOI LA MORT DE HEAHMUND FUT-IL NÉCESSAIRE?

Michael Hirst, le créateur de « Vikings», A parlé avec variété de la mort de Heahmund et a assuré qu’il était pleinement préparé pour ce moment. « Il est allé au combat en voulant presque mourir, nettoyé … et pourtant … je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais ses derniers mots sont qu’il aime Lagertha. »

Le créateur de la série a également expliqué comment l’évêque «se condamne» à la fin, prouvant que son amour pour la mère de Bjorn l’emporte sur tout le reste.

Pour sa part, l’acteur Jonathan Rhys Meyers a déclaré que Heahmund était basé sur un véritable évêque saxon de Sherborne, mais qu’il n’avait joué qu’un petit rôle dans l’histoire, c’est peut-être pour cela qu’il n’y avait aucune raison de garder le personnage en vie.

« La nature du personnage et son intensité font qu’il ressemble beaucoup à une bougie romaine: il doit briller, avoir son effet et sortir », a-t-il déclaré.

De plus, comme le répète Express, Heahmund était un personnage si unique et n’avait aucun intérêt à vivre des batailles et aurait préféré mourir en héros plutôt qu’en lâche.

Hirst a également indiqué que pendant un certain temps, il ne savait pas exactement quand Heahmund allait mourir. Je savais qu’il y aurait une grande bataille à la fin de la cinquième saison de « VikingsEt quelqu’un d’important mourrait, mais je ne savais pas qui.