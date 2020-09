Jolie aux longues jambes: Sophia Thomalla s’entraîne en bas

Compte tenu de la crise corona, certaines personnes peuvent encore éviter la salle de sport. Pas si Sophia Thomalla. Elle se présente sur une photo après avoir réussi la formation. Et cette fois, c’était particulièrement vrai pour les parties sous la ceinture.

Oh oui, cette foutue crise corona. Non seulement cela a apporté le masquage, le maintien de vos distances et la désinfection régulière des mains dans notre vie quotidienne. Il a donné à certaines personnes une livre ou deux en plus. Que devriez-vous faire à l’époque où le bureau à domicile était populaire et les studios de fitness fermés? D’autant que l’une ou l’autre collation ou boisson froide était également tentante?

Sophia Thomalla a également mis près de dix kilos en neuf mois, comme elle l’a révélé sur sa page Instagram début juillet. Mais pas parce que, comme beaucoup d’autres, elle était beaucoup paresseuse pendant la crise de Corona.

Au contraire! Alors quand elle a pris du poids, elle n’a pas investi principalement dans la graisse, mais dans les muscles. En conséquence, elle n’a toujours pas un gramme de trop sur ses côtes, comme les enregistrements récents de son émission.

«Korintenkackerei, ey»

Rien ne vient de rien. Et donc, bien sûr, une Sophia Thomalla ne doit pas lâcher si elle veut garder sa silhouette. Par conséquent, une formation régulière est toujours au programme pour eux. Maintenant, c’était à nouveau le tour des jambes, comme le révèle le dernier cliché Instagram du joueur de 30 ans. Sur lui, Thomalla peut être vu dans un studio de fitness devant diverses machines. Avec son téléphone portable à la main, elle prend un selfie d’elle-même dans un équipement d’entraînement serré.

Cependant, le spectateur doit se concentrer principalement sur vos jambes. Enfin, le modèle a étiqueté l’article avec le commentaire: « étiquette de jambe », suivi d’une coche verte qui marque la tâche comme terminée.

Une utilisatrice était irritée par le fait qu’elle portait des bottes. Mais Thomalla ne serait pas Thomalla si elle ne pouvait pas penser à un entraîneur de retour spontané. «Changer de chaussures après l’entraînement, c’est un peu lointain», dit-elle en arrière. «Korintenkackerei, ey.