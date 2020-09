Grand Wagoneer. La Jeep la plus grande et la plus luxueuse de l’histoire arrive en 2021

Le nom Grand Wagoneer est historique sur la Jeep. L’original, Wagoneer uniquement, est apparu en 1962 (génération SJ) et était l’un des précurseurs des SUV haut de gamme ou de luxe d’aujourd’hui – il devançait le Range Rover de huit ans.

La SJ restera en production pendant 29 ans – elle n’a jamais cessé d’évoluer -, obtenant le préfixe Grand en 1984 et la conservant jusqu’en 1991, fin de sa production. Le nom reviendrait bientôt – un an seulement – en 1993 dans une version du Grand Cherokee.

Depuis lors, le haut de gamme Jeep est le Grand Cherokee – pas plus. Le Grand Wagoneer assumera ces rôles. Il est anticipé par ce concept que, à vrai dire, concept il a très peu, n’étant rien de plus qu’un modèle de production avec un «maquillage» supplémentaire et des méga-roues de 24 pouces.

À quoi s’attendre des nouveaux Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer?

Contrairement au nouveau Grand Cherokee, également prévu pour 2021, le nouveau Grand Wagoneer n’aura pas de corps monobloc. Il sera basé sur un châssis à longerons et barres transversales plus traditionnel, hérité du robuste pick-up Ram. Il n’est donc pas étonnant qu’il semble assez vaste dans ses dimensions.

Jeep dit que le modèle de production aura trois systèmes à quatre roues motrices, une suspension indépendante sur les deux essieux, ainsi que la suspension pneumatique Quadra-Lift. Étant une Jeep, même de luxe, les capacités tout-terrain n’ont pas été oubliées et devraient être très compétentes.

La marque nord-américaine n’a pas proposé beaucoup plus de spécifications techniques, affirmant simplement que concept est électrifié, étant un hybride brancher.

Le SUV premium ultime?

Pour la première fois de son histoire, le Grand Wagoneer aura une capacité maximale de sept sièges et, malgré la base plus «utilitaire» sur laquelle il repose, l’objectif de Jeep pour le Grand Wagoneer est, bien sûr, d’être le SUV premium ultime sur le marché.

Cela semble aller dans la bonne direction. Leurs formes sont indéniablement Jeep – avec des touches qui évoquent le Wagoneer et le Grand Wagoneer d’autrefois -, mais elles présentent un niveau de sophistication et de détail que nous n’avons pas l’habitude de voir dans la marque nord-américaine.

On peut dire la même chose de l’intérieur, qui semble avoir les mêmes niveaux de raffinement et de sophistication qu’une berline de luxe contemporaine, où l’on voit une combinaison améliorée de matériaux et d’éléments technologiques, y compris des écrans, voire de nombreux écrans.

Il y a sept (!) Au total, et tous de taille généreuse, les écrans que l’on peut voir à l’intérieur de ce Grand Wagoneer concept – arriveront-ils tous au modèle de production? Selon Jeep, le système UConnect 5 est cinq fois plus rapide que le système UConnect 4. La console centrale dispose de deux écrans généreux – rappelant le système Touch Pro Duo du Range Rover – et même le passager avant a un écran à sa disposition. disposition.

A noter également la présence d’un système audio McIntosh avec 23 haut-parleurs.

Verrons-nous le Grand Wagoneer de ce côté de l’Atlantique?

Pour l’instant, il n’a qu’une présence garantie sur le marché nord-américain, avec une arrivée prévue en 2021. Rien n’a été dit sur l’éventuelle commercialisation de ce léviathan dans le «vieux continent».

Parmi ses rivaux potentiels, nous aurons l’inévitable Range Rover, mais ses rivaux nationaux sont plus faciles à identifier. Le Wagoneer ciblera le Ford Expedition ou le Chevrolet Tahoe, tandis que le Grand Wagoneer, plus luxueux, ciblera le leader du segment Cadillac Escalade et le Lincoln Navigator, tous également dérivés du châssis des grands et populaires pick-up nord-américains.

