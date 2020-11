Le poids de Jackie Gleason a tellement fluctué qu’il avait 3 armoires différentes

Jackie Gleason a joué le personnage de Ralph Kramden sur Les jeunes mariés de 1955 à 1956. L’acteur a connu des fluctuations de poids si fréquentes qu’il aurait eu trois armoires différentes.

Films et émissions de télévision de Jackie Gleason

Audrey Meadows comme Alice Kramden et Jackie Gleason comme Ralph Kramden dans «The Honeymooners» | CBS via Getty Images

Gleason a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1941 Bleu marine, dans lequel il a joué le rôle de Tubby. L’année suivante, il est apparu dans le film Durant toute la nuit. Gleason a décroché un rôle de casting régulier dans la série La vie de Riley en 1949. Il a joué le personnage de Chester Riley jusqu’en 1959.

Gleason est également connu pour ses apparitions dans Le spectacle de Jackie Gleason, L’heure de Skelton rouge, Voici Lucy, et Smokey et le bandit. Gleason a fait sa dernière apparition d’acteur en tant que personnage de Max Basner dans le film de 1986 Rien en commun.

Les armoires de Jackie Gleason

Dans Le jambon d’or: une biographie candide de Jackie Gleason, l’auteur Jim Bishop révèle que Gleason avait trois garde-robes distinctes pour s’adapter à son poids fluctuant. Bishop a déclaré que son poids pouvait aller de 185 livres à 285 livres.

Selon Bishop, Gleason avait une garde-robe complète lorsqu’il pesait 185 livres, 240 livres et 280 livres. Bishop a déclaré que la garde-robe réservée au moment où Gleason pesait 240 livres serait très usée parce qu’il portait ces vêtements quand il approchait de son poids plus élevé ou lorsqu’il était en train de perdre du poids.

Ce que Jackie Gleason a mangé pour le dîner

Jackie Gleason | Earl Leaf / Archives Michael Ochs / Getty Images

Bishop dit que la prise de poids de Gleason n’était pas due à un problème de santé. Au contraire, il dit que l’acteur a simplement mangé beaucoup de nourriture. Le dîner est généralement un repas copieux. Par exemple, Bishop dit que Gleason mangerait une douzaine d’huîtres, une grande assiette de spaghettis, «une livre ou deux» de rosbif avec purée de pommes de terre et sauce, des légumes et un grand dessert.

Bishop se souvient de la fois où un serveur a regardé Gleason terminer son repas et il lui a demandé ce qu’il allait avoir pour le dessert. Gleason a dit au serveur qu’il allait avoir un autre steak. Bishop dit qu’il avait l’air «blessé» lorsque le serveur a demandé ce qu’il allait manger pour le dessert. Le serveur semblait demander d’une manière qui impliquait que Gleason ne pouvait pas avoir de place dans son estomac pour plus de nourriture.

Changement de personnalité de Jackie Gleason

Perdre et prendre du poids ont eu des conséquences néfastes sur Gleason. Il a essayé de gérer son poids en recherchant un traitement médical. Cependant, il a continué à avoir des difficultés dans ce domaine.

Bishop note que la personnalité de Gleason a semblé changer avec son poids. Il dit que lorsque Gleason était mince, il paraissait plus jeune et plus attirant. Cependant, il dit que l’acteur n’était pas aussi drôle. Il avait tendance à être plus sérieux.

Lorsque Gleason a pris plus de poids, Bishop dit qu’il était plus drôle. Il souligne que Gleason a essayé plus dur d’être drôle quand il a pris du poids. Il a fait plus d’efforts pour faire rire et amuser les autres. Bishop dit que Gleason s’inquiétait souvent de son poids.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association au 1-800-931-2237.

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.