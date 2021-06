Tom Hiddleston taquine une nouvelle direction pour Loki dans l’épisode 4

Nous sommes maintenant à mi-chemin de la Loki série et on ne sait toujours pas quelle est la phase finale principale de la série. Le troisième épisode a laissé le public sur un cliffhanger mais n’a toujours pas précisé où allait la série. Cependant, Tom Hiddleston a taquiné que l’épisode 4 pourrait être le moment où la série révélerait sa vraie nature.

Dans une interview avec Radio BBCc’est Ali Plumb, Tom Hiddleston a déclaré que l’épisode 4 est l’endroit où Loki ira dans une direction entièrement différente, une direction qui s’étendra encore plus loin dans l’épisode 5 avant la finale. Hiddleston dit au public de se préparer pour une course qui va devenir encore plus folle.

« La série décolle dans une nouvelle direction dans l’épisode 4 », a déclaré Hiddleston. « Et puis la destination de ce voyage se concrétise en quelque sorte dans l’épisode 5. Alors, 4 et 5, je veux dire, attachez-vous, car nous allons quelque part. J’espère que vous ne le voyez pas venir. »

Cette citation est incroyablement vague, donc aucune théorie de fans ne sera en mesure de répondre à ce que Hiddleston entend par là. Dans une émission où la chronologie est contrôlée par la TVA (Time Variance Authority), presque tout peut vraiment arriver.

Jusqu’à présent, nous avons vu Loki apprendre son sort et devenir presque complaisant avec son nouveau rôle en aidant Mobius d’Owen Wilson à enquêter sur cette nouvelle variante de Loki. Dans l’épisode 3, on voit Loki et la variante, prénommée Sylvie (Sophia Di Martino), collée sur la lune Lamentis-1. La lune semble déserte principalement parce que la lune est sur le point d’être détruite lors d’une collision avec une autre planète. Dans un voyage pour recharger le TemPad afin qu’ils puissent s’échapper, les deux se révèlent des vérités intérieures, nous donnant plus de moments de caractère avec nos héros (ou méchants).

L’épisode se termine par le blocage des deux variantes sur la lune car leur seule issue a été détruite par un astéroïde. Bien que peu de choses se soient passées en termes de progression du récit principal, un détail important que nous avons appris est qu’aucun des agents n’est ce qu’il semble être. Ce sont toutes des variantes à travers le temps qui ont subi un lavage de cerveau par les chronométreurs pour croire qu’elles ont été créées par les chronométreurs pour défendre la chronologie sacrée.

Ce détail sera probablement une information clé à l’avenir alors que les deux variantes de Loki vont après la TVA. Si la série conduit à un démantèlement de la TVA, cela pourrait provoquer un chaos massif dans le MCU à l’avenir. Le scénariste en chef, Michael Waldron, a parlé avec Comicbook des liens potentiels de cette série avec Doctor Strange: Multiverse of Madness, qui est également écrit par Waldron.

« Je pense que tout le monde aura une meilleure idée de cela à l’autre bout », a déclaré Waldron. « Je dirai simplement que notre charge et notre objectif depuis le début étaient de raconter une histoire complète et passionnante qui peut être autonome, et à la fin, nous verrons ce sur quoi nous avons fait sauter le couvercle. »

Nous savons aussi que Spiderman : Pas de chemin à la maison mettra en vedette les méchants des précédents Homme araignée films, y compris Spiderman 2du docteur Octopus et L’incroyable Spiderman 2‘s Electro. Comment ils sont dans le prochain film de Spiderman n’a pas été confirmé, mais l’idée qu’ils soient des variantes aurait du sens car les variantes peuvent être très différentes de leurs homologues dans d’autres univers. Si Tobey Maguire et Andrew Garfield finissent par être en Pas de chemin à la maison, il serait logique qu’ils soient des variantes possibles de Peter Parker de Tom Holland.

Il est impossible de prédire quel sera l’impact de la TVA sur le MCU à l’avenir. Cependant, les commentaires de Hiddleston nous enthousiasment pour ce qui va se passer dans les trois prochaines semaines.

Sujets : Loki