Microsoft accélère la production de la nouvelle Xbox Series X

Microsoft a dit que c’est travail la plus rapide que pouvez-vous obtenir de plus Stock Xbox Series X / S aux mains des consommateurs.

Lors d’une apparition sur un nouveau podcast animé par le directeur de la programmation de Xbox Live, Larry «Major Nelson» Hryb, directeur Xbox Phil Spencer, dit que l’entreprise est « Travailler aussi dur que possible » pour produire plus de stock de vos consoles de nouvelle génération.

Il a également révélé que a personnellement contacté le fabricant de puces AMD pour une aide supplémentaire dans la fabrication.

«Certaines personnes me demandent:« Pourquoi n’avez-vous pas construit plus? Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt? Pourquoi ne les avez-vous pas envoyés plus tôt? Toutes ces choses », a déclaré Spencer. « C’est vraiment juste une question de physique et d’ingénierie. »

«Nous ne le retenons pas: nous les construisons aussi vite que possible. Nous avons toutes les lignes de production en place. j’étaiset au téléphone la semaine dernière avec Lisa Su chez AMD demandant ‘Comment pouvons-nous obtenir plus? C’est donc quelque chose sur lequel nous travaillons constamment », a-t-il ajouté.

AMD est le fabricant de GPU ET CPU pour Xbox Series X et S. Le fabricant produit également GPU et CPU pour Sony PS5.