ÉNORME : 5 séries SIMILAIRES sur NETFLIX maintenant que la SAISON 2 est arrivée

La deuxième saison de Pressentiment Ce fut un succès et, si vous l’avez déjà terminé, nous vous recommandons 5 projets similaires qui vous plairont.

©NetflixLa deuxième saison de Pálpito est maintenant disponible sur Netflix

Pressentiment C’est l’une des séries les plus regardées sur Netflix depuis la première de la saison 2 et, si vous ne l’avez pas encore vue ou si vous avez déjà terminé le deuxième épisode, nous vous le dirons cinq séries similaires sur la plateforme de streaming que vous allez sûrement adorer.

+ La revanche des Juanas

C’est une série mexicaine, qui a une saison sur Netflix et a comme protagonistes Zuria Vega, Renata Notny, ok gin, Juanita Arias, Ivan Amozurrutia, Sofia Engberg et de plus.

résumés officiels de La revanche des Juana: »cinq femmes avec la même tache de naissance ont entrepris de démêler la vérité sur leur passé et de découvrir un tragique réseau de mensonges tissé par une figure puissante« .

+ Là où il y a eu le feu

Cette série a créé sa première saison en 2022 et compte 39 épisodes disponibles, elle vous divertira donc longtemps. La série, créée par José Ignacio Valenzuela, met en vedette Edouard Capetillo, Itatí Cantoral, Emeraude Pimentel, ok gin, Giovanna Reynaud, Ile Maurice Hainaut, Antonio Sotillo, Eduardo Capetillo Gaytan, Plutarque Haza, Polo Morin et Daniel Gamaentre autres.

synopsis officiel où il y avait le feu: »Des indices du meurtre de son frère conduisent Poncho à une caserne de pompiers, où il se joint à la recherche de réponses, mais trouve la romance, la famille… et le danger.« .

+ hantise

Il s’agit d’une mini-série de quatre épisodes qui, bien que courte, a réussi sur la plateforme de streaming. Les vedettes de la série Richard Armitage et charlie murphy.

Synopsis : « La romance entre un chirurgien londonien respecté et la fiancée de son fils se transforme en une obsession érotique qui menace de changer leur vie.« .

+ La diplomatie

Ceci est un autre des succès de Netflix qui vient de sortir sa première saison et ses stars keri russell, Rufus Sewell et david gyasi. C’est un drame politique en huit chapitres qui vous rattrapera.

Synopsis officiel : « En pleine crise internationale, une diplomate tente de concilier son nouveau poste d’ambassadrice au Royaume-Uni et son mariage tumultueux avec une célébrité politique.« .

+ l’infirmière

C’est une mini-série de seulement quatre chapitres, mais elle a été un succès car elle suit une histoire vraie, dans laquelle une infirmière qui vient d’être admise dans un hôpital s’aperçoit que la nuit, là où son partenaire reste en service, ils commencent des choses étranges surviennent, comme des crises avec des patients et même des décès.

