Série similaire à The White Lotus à voir sur HBO Max

streaming

La production créée par Mike White développe sa troisième saison, qui se déroulera en Asie.

© IMDbLe Lotus Blanc.

Le bien de Le Lotus Blanc C’est qu’il est impossible de s’entendre sur quelle saison est la meilleure, la première ou la seconde. La série créée par Mike Blanc pour HBO Max a balayé la saison des récompenses, avec un excellent parcours les emmys et deux tranches qui dénotent la puissance de l’écriture de ce cinéaste.

Si vous avez déjà regardé les deux saisons de Le Lotus Blanc et vous ne pouvez pas attendre le retour du troisième, qui sera tourné en Asie et que certaines versions suggèrent qu’il se développera à Tokyo, nous avons quelques séries à vous faire découvrir. Ensuite, nous vous laissons trois mini-séries incontournables dans HBO Max semblable à celui de Blanc.

+3 séries similaires à Le Lotus Blanc

Les pierres précieuses vertueuses

Créé et mettant en vedette Danny Mc Bride et John Goodman, cette production de deux saisons nous montre une famille de prédicateurs et l’entreprise de plusieurs millions de dollars qu’ils ont créée en fonction de leurs croyants. Avec un humour complètement acide et une critique de ce type de religion, une troisième saison s’annonce.

Barry

Dans ce cas, on parle aussi d’une série mettant en vedette son créateur : Bill Hader. Un tueur à gages découvre, en pleine mission, que sa véritable vocation est d’agir et il va tenter de quitter son travail pour avoir une vie normale. Cependant, son partenaire lui rendra la vie misérable et réalisera toutes sortes d’astuces pour le ramener à son ancien métier.

L’éssai

Nathan Fielder Elle joue dans cette série de seulement six épisodes d’une demi-heure où une agence propose un service particulier : la possibilité de s’entraîner à différentes situations inconfortables avant de les réaliser dans la vraie vie, comme une rupture amoureuse. Épingle de sûreté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?