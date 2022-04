Tout ce que l’on sait sur Le Mystère de Marilyn Monroe : The Unheard Tapes sur Netflix

NETFLIX

La plateforme de streaming diffusera un documentaire avec des interviews inédites de ceux qui ont partagé les derniers jours de l’icône hollywoodienne. Découvrez la bande-annonce, la date de sortie, le synopsis et plus encore !

©NetflixLe Mystère de Marilyn Monroe : Les Cassettes Inouïes arrive en streaming.

La vie de Marilyn Monroe Il a laissé un héritage indélébile. Actrice, mannequin et chanteuse ne sont que quelques-uns des mots qui peuvent décrire une partie de ce que cela signifiait au cours de la années 1950. Ceux qui ne lui ont pas été contemporains veulent en savoir un peu plus sur ce qu’elle était à l’époque. Et ceux qui l’ont vu, se posent encore beaucoup de questions à ce sujet. Dans ce sens, Netflix sortira un nouvelle fabrication qui plongera dans un autre aspect de sa vie personnelle.

né en juin 1926, à Los Angeles, est considérée comme l’une des femmes les plus emblématiques en matière de révolution sexuelle. Et bien qu’il ait eu une carrière professionnelle très intéressante, la vérité est qu’il est décédé à seulement 36 ans, laissant un vide important dans l’industrie du divertissement. Était le 4 août 1962à Brentwood Heights en Californie, quand Marilyn Monroe est décédée d’une overdose de drogue. De cette façon, une série de doutes a continué à tourner autour de l’affaire.

Comment cela s’est-il passé exactement ? Qu’est-ce qui l’a amenée à ce genre d’excès ? Tout semblait clair le soir où la police reçut le fameux appel mais, en 1992, l’affaire fut rouverte par la justice américaine pour se plonger dans ces indices. Au cours de l’enquête, une série de entretiens qui, enfin, sortira de la main de Netflix. Il sortira très prochainement Le Mystère de Marilyn Monroe : Les cassettes inédites.

au format de film documentaire, la production présente un auteur désireux d’explorer le mystère entourant la mort de l’actrice. Pour cela, il partagera les dialogues inédits du cercle le plus proche avant son départ. « La mort tragique de l’icône hollywoodienne Marilyn Monroe a généré toutes sortes de rumeurs et complots pendant des décennies, ce qui a fini par éclipser son talent et son intelligence», détaille son synopsis officiel.

Dirigé par Emma Cooperle documentaire arrivera ensuite 27 avril pour tous les abonnés de la plateforme. Le N rouge conclut dans sa description : «Reconstituant les dernières semaines, jours et heures de sa vie à travers des enregistrements inédits de ceux qui la connaissaient le mieux, ce film révèle le côté le plus intime de sa vie glamour et compliquée, et offre une nouvelle perspective sur cette nuit fatidique.”.

