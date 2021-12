Kim Kardashian a enfin réussi l’examen de droit du baby bar

Kim Kardashian fait la fête après avoir finalement réussi l’examen de droit du « baby » en Californie.

La star de la télé-réalité devenue femme d’affaires devenue avocate pleine d’espoir a obtenu suffisamment de points pour passer le test de l’État qui précède l’examen du barreau.

C’était sa troisième tentative en deux ans et elle a réfléchi à la difficulté d’étudier tout en préparant son 40e anniversaire, en élevant ses enfants et en voyant son mariage se briser.

Elle a écrit sur Instagram: « En regardant dans le miroir, je suis vraiment fière de la femme qui regarde en arrière aujourd’hui dans le reflet. Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon parcours à la faculté de droit, sachez que cela n’a pas été facile ni remis à moi.

« Je me suis relevé à chaque fois et j’ai étudié plus dur et j’ai réessayé jusqu’à ce que je le fasse !!! »

Kim a expliqué comment l’examen du « bébé » du barreau en Californie, également connu sous le nom d’examen de première année des étudiants en droit (FYLSE), est ce que les étudiants en droit doivent réussir pour passer l’examen du barreau.

Les étudiants ont sept heures pour rédiger quatre essais et il est utilisé par les facultés de droit non accréditées de Californie. Vous devez obtenir plus de 70 pour cent pour réussir.

Selon elle, le FYLSE a un taux de réussite plus élevé que le test final.

Crédit : Kim Kardashian/Instagram

« Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que la voie traditionnelle de la faculté de droit, mais c’était ma seule option et je me sens tellement tellement bien d’être ici et sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs.

« Je sais que mon père serait si fier et il serait en fait si choqué de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude.

« On m’a dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui n’ont pas réussi leur première tentative comme il l’a fait, mais il aurait été ma plus grande pom-pom girl !

« En fin de compte, n’abandonnez jamais, même lorsque vous vous accrochez à un fil, vous pouvez le faire !!!!! Mettez-y votre esprit et faites-le parce que c’est tellement bon une fois que vous êtes de l’autre côté ! »

Lors de sa première tentative, elle a reçu une note de 474, ce qui était bien en deçà du minimum de 560 points dont elle avait besoin pour réussir.