Les scénaristes en grève vont à l’encontre de Jenna Ortega, qu’a dit l’actrice de Merlina ?

Domaine Chermette Moulin-à-vent Les Trois Roches 2021 - Vin Rouge Beaujolais Moulin à Vent

Le mot du vigneron sur cette cuvée : "On a coutume de dire que le Moulin à Vent est le roi des Beaujolais. C'est le cru qui a le plus long potentiel de garde et qui se rapproche le plus de ses voisins Bourguignons. Lorsqu'il prend quelques années, on dit qu'il « pinote ». L'assemblage des trois parcelles de cette cuvée en font un vin complet et équilibré : Rochegrès apporte la finesse, Roche Noire la vivacité et le fruit, la Rochelle la puissance".Les Trois roches font références aux trois parcelles dont est issue la cuvée. Rochegrès, acquise par le domaine en 1994 puis Rochelle en 2002 et enfin depuis 2005, l’assemblage est complété par les raisins de la parcelle de Roche Noire. Chaque climat apporte sa particularité au vin. Rochegrès, exposée à l’est, elle amène finesse et souplesse des tanins. Rochelle complète par la puissance et la densité et Roche Noire donne un profil vif et extrêmement fruité. Un vin d’une telle complexité qui peut facilement se garder plus de 15 ans en cave. vin Beaujolais Rouge Gamay