Loki, selon l’astrologie : de quel signe du zodiaque s’agit-il

Loki C’est l’autre côté de tout méchant. Normalement le méchant d’une histoire et des super-héros surtout, s’avère être le plus détesté des fans. Mais dans le cas de Dieu du mensonge, dont la série s’est terminée ce mercredi en Disney+, le contraire se produit. Et cela arrive parce que c’est un personnage charismatique et avec beaucoup d’humour qui parvient à prendre les téléspectateurs dans sa poche.

Bien sûr, Tom Hiddleston il a également fait sa part pour rendre cela possible. Maintenant, qu’est-ce qui rend Loki si aimé des fans de Marvel ? Quelle est vraiment votre personnalité ? Croyez-le ou non astrologie ne peut pas vous aider à mieux comprendre ce personnage.

L’astrologie est un outil de connaissance de soi qui peut nous renseigner sur les talents, les capacités, mais aussi les difficultés auxquelles nous devons faire face. Bien qu’il s’agisse dans ce cas d’un personnage fictif et qu’il n’y ait pas de date de naissance claire, grâce aux aventures dans lesquelles elle joue et à sa façon d’agir, les caractéristiques de certains signes du zodiaque en particulier peuvent être identifiées.

Si nous pensons à l’essence de Loki, dans lequel il y a un besoin constant de leadership et d’attention, ce personnage est clairement Leo. Ceci est un signe de feu et un mode fixe. Il est le roi du zodiaque et en tant que tel, il veut toujours se faire remarquer. Les Lions ont presque toujours besoin de savoir qu’ils sont admirés par les autres ou, au moins, que vous les remarquez.

Ils ne veulent jamais mais jamais aller au-delà d’être perçus et dans leur empressement, disons, ils réussissent. Les Lions brillent par eux-mêmes. Ils ont du charisme et sont très créatifs. D’autres, en général, se sentent en très bonne compagnie avec Leo, car ils ont aussi tendance à avoir le sens de l’humour. Et, dans ce sens, Loki convient parfaitement.

Un autre aspect important est la Lune. Cette planète nous parle de nos émotions les plus profondes, elle a beaucoup à voir avec la relation que nous entretenons avec notre mère. C’est notre endroit confortable, comment nous réagissons à certaines situations. Avant sa série solo, nous n’avions pas beaucoup de données sur le côté sentimental de Loki, mais le spectacle de Disney a aidé à nous donner un aperçu à cet égard. La Lune de Loki pourrait être en Poissons.

C’est un aspect qui rend le natif rêveur, idéaliste et romantique. Et le Dieu du mensonge l’est. Lui, au fond, veut devenir un héros et bien faire les choses. Vos sentiments sont forts et vous pouvez parfois vous décourager très rapidement. Il tombe facilement amoureux et une partie de cela arrive avec Sylvie.

Finalement, le vers le haut. Que nous dit l’ascendant ? Il s’agit du masque que nous avons et de la façon dont nous nous montrons dans la vie aux autres. Loki est un vrai charlatan et un ascendant Gémeaux il va très bien. Il sait communiquer, il a un don pour le bout des lèvres et il sait très bien persuader. De plus, ils sont super intelligents et charmants.

