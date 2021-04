L’histoire du premier œuf de Pâques dans un jeu vidéo: ‘Adventure’, Atari et le développeur qui voulaient être reconnus

Aujourd’hui, nous sommes plus qu’habitués aux œufs de Pâques (ou œufs de Pâques) dans les jeux vidéo. Par exemple, dans ‘The Witcher 2: Assassins of Kings’, nous pouvons trouver un assassin de ‘Assassin’s Creed’ estampillé au sol, dans ‘The Division’, nous pouvons trouver toutes les armes des Tortues Ninja cachées autour de la carte et dans ‘ PUBG ‘il y a le meme’ nous avons été trompés ‘. C’est une coutume, une belle coutume, et la vérité est que son origine est la plus particulière (et la plus ancienne).

Quel âge? Eh bien, nous devons revenir à rien de plus et à rien de moins que 1979. A cette époque, Warren Robinett travaillait chez Atari, spécifiquement dans le développement de ‘Adventure’. Si vous avez vu ‘Ready Player One’, le jeu vous semblera sûrement familier, car c’est le dernier test que le protagoniste doit surmonter pour reprendre la propriété de James Halliday. L’histoire de cet œuf de Pâques est la plus particulière, alors apprenons à la connaître.

Un labyrinthe diabolique pour découvrir le secret

Dans les années 70-80, Atari de Nolan Bushnell était un géant du jeu vidéo grâce, en partie, à la créativité de ses programmeurs. Sans programmeurs, il n’y a pas de jeux et sans jeux, il n’y a pas d’argent. Atari a « protégé » ses développeurs bec et ongles, si par « protégé » on peut comprendre que gardé les créateurs anonymesIl ne leur versait pas de redevances et, selon Robinnet lui-même, il les traitait un peu – assez régulièrement.

Robinnet savait que faire payer ses redevances à Atari était difficile, mais ce qui n’était pas si difficile était de signer le match. De nos jours, lorsque vous terminez ou commencez un jeu, la chose la plus normale est que les noms des personnes impliquées apparaissent, mais que dans l’Atari de ceux-là, c’était totalement hors de la conversation. Cependant, Robinnet était assez rusé pour cachez votre nom dans le jeu, et aussi bien caché.

Pour ceux qui ne connaissent pas «Aventure», c’est un jeu dans lequel nous emmenons notre personnage à travers une série de salles dans lesquelles nous devons collecter des objets et aller d’ici à là. Robinnet a caché un très, très petit objet d’un pixel, qui aujourd’hui, nous savons que « The Dot », dans une pièce cachée, une pièce presque impossible à atteindre si vous ne savez pas comment le faire au préalable. Sur Steam, il a un guide pour que vous puissiez voir à quel point c’est absurde.

Une fois le pixel (et une série d’autres objets) obtenus, le joueur devait tout emmener dans une pièce puis traverser un mur latéral. Ce faisant, le joueur a accédé à un écran qui il montrait le texte « Créé par Warren Robinnet ». Le processus est fou, mais s’il avait été plus facile, quelqu’un d’Atari l’aurait trouvé dans le processus de révision.

Robinnet lui-même explique dans cette chronique que certains enfants, Par essais et erreurs, ils l’ont trouvéEt qu’il y avait même un garçon qui, après avoir trouvé The Dot (et sachant qu’il avait quelque chose sur les mains), n’a pas laissé ses parents éteindre la télévision pendant trois semaines jusqu’à ce qu’il découvre à quoi cela servait.

Et c’est le premier œuf de Pâques des jeux vidéo, un joli secret qui, selon le créateur du prologue du livre « Video Game Theory Reader », de Bernard Perron et Mark JP Wolf, est le vrai moyen de passer le jeu et la preuve qu’Atari avait le pouvoir de ne pas mettre le nom du créateur sur la boîte, mais aussi que il avait le pouvoir de le mettre à l’écran.