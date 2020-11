Emma Corrin, star de «  The Crown  », réagit aux rumeurs selon lesquelles la famille royale déteste la série

La CouronneLa nouvelle saison de Netflix a frappé et les fans de la série ne peuvent s’empêcher d’en parler. Le personnage qui frappe particulièrement les fans est la princesse Diana, interprétée par Emma Corrin. Des initiés royaux ont déclaré que la famille royale n’était pas fan de la série et comment le mariage du prince Charles avec Diana est décrit. C’est quelque chose dont Corrin a parlé dans une récente interview sur Tamron Hall.

Les initiés royaux disent que la famille n’aime pas « The Crown »

Le Times rapporte que les membres de la famille royale n’aiment pas les représentations dans La Couronne, en particulier dans le scénario impliquant Diana Prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

«C’est le portrait le plus cruel, injuste et horrible de presque tous», a déclaré la biographe royale Penny Junor au Times, faisant référence à des scènes dans lesquelles Lord Mountbatten a dit à Charles que la famille n’approuvait pas sa relation avec Camilla. Elle a déclaré que le showrunner Peter Morgan avait «inventé des trucs pour faire des drames coûteux et très riches».

Un proche de Charles a également déclaré au Mail dimanche que la série «faisait remonter des choses qui se sont passées pendant des périodes très difficiles il y a 25 ou 30 ans sans penser aux sentiments de qui que ce soit. La source a également déclaré que la série était «historiquement inexacte» et l’a qualifiée de «trolling avec un budget hollywoodien».

Voici ce que dit Emma Corrin sur les réactions présumées de la famille royale

«C’est difficile», dit-elle. «Je pense que pour tout le monde La Couronne, nous essayons toujours de rappeler à tout le monde que vous savez ce que nous sommes, la série dans laquelle nous sommes est fictive dans une large mesure, évidemment elle a ses racines dans la réalité et dans certains faits, mais les scripts de Peter Morgan sont des œuvres de fiction.

Pourtant, Corrin dit qu’elle peut comprendre pourquoi certaines personnes n’aiment pas ça, mais en même temps, ces événements sont historiques. Et pour les intrigues de Diana, c’est une histoire qui s’est déroulée il n’y a pas si longtemps.

«En même temps, je comprends pourquoi les gens seraient bouleversés parce que c’est de l’histoire», a poursuivi Corrin. «Même avec Diana, tu sais, c’est toujours très frais, je suppose que tout ce qui s’est passé. Donc je comprends vraiment si les gens seraient contrariés, mais évidemment, je pense que pour tous les acteurs, nous voulons juste rappeler constamment aux gens que nous approchons ces personnes que nous jouons en tant que personnages, et c’est pourquoi c’est un travail si joyeux parce que Peter écrit des personnages si riches et complexes et en tant qu’acteur, c’est une telle joie de pouvoir vraiment leur apporter beaucoup.

Pense-t-elle à ce que le prince Harry et le prince William pourraient penser?

Bien que Corrin ait reconnu qu’elle comprenait pourquoi les gens pouvaient avoir un problème avec les représentations, peu lui importe ce qu’ils en pensaient. Elle a été spécifiquement interrogée sur le prince Harry et le prince William.

«Je pense comme beaucoup du reste du casting de La Couronne, » elle a expliqué. «Je préférerais ne pas y penser. Je pense que c’est une de ces choses qui est si délicate parce que, comme vous le dites, il reste tellement de douleur avec tout ce qui entoure Diana et je ne peux pas imaginer ce que c’est pour eux. Je pense que s’ils choisissent de le regarder, j’espère vraiment qu’ils comprennent. Je pense qu’Olivia [Colman] l’a déjà dit, que cette série est romancée, mais que tout vient d’un lieu de respect et d’amour.

La quatrième saison de La Couronne est actuellement diffusé sur Netflix.