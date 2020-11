Lucifer Saison 5 Partie 2: Revue, croissance rapide et tout

Lucifer Saison 5 Partie 2: Date de sortie

Netflix a annoncé qu’il livrerait les huit premiers épisodes le 21 août 2020. Et le reste des huit épisodes, la date de livraison est encore obscure. Comme indiqué par un rapport, les créateurs viennent de passer avec le tournage de la saison 6. Donc, potentiellement, le reste de la partie se déroulera au milieu de 2021.

Lucifer Saison 5 Partie 2: État de la production

La création est réservée pour débuter en septembre 2020. Même si la pandémie gagnait le tournage des 16 épisodes de la saison 5 était déjà terminé. Et ils vont de l’avant avec la création de la saison 6. On entend également dire qu’il n’y aura pratiquement pas de progressions avec l’intrigue. Et le repérage se fera en raison de l’organisation de l’arrivée de la saison 6.

Lucifer Saison 5 Partie 2: Intrigue

Aucune donnée ou aucune déclaration n’a été faite par les créateurs ou par Netflix à propos du complot. Quand il sortira, nous serons les premiers à vous donner les données sur l’intrigue. La bande-annonce a clairement montré que Lucifer, qui s’avance à Los Angeles. Vers le début de la saison, Lucifer n’est en aucun cas. Mais plutôt l’hôte céleste et le frère jumeau Michael. Brandissant un twang américain et une tenue, Lucifer ne serait pas mort. Il doit déchaîner la ruine sur la gauche de Los Angeles Lucifer.

Lucifer Saison 5 Partie 2: Acteurs

Voici le récapitulatif des artistes qui peuvent se présenter dans l’aspect suivant de la cinquième saison de Lucifer:

Tom Ellis comme Lucifer Morningstar et Michael

Lauren German comme Chloe Decker

Kevin Alejandro comme Dan Espinoza

DB Woodside comme Amenadiel

Lesley-Ann Brandt comme Mazikeen

Aimee Garcia comme Ella Lopez

Rachael Harris comme Linda Martin

Scarlett Estevez comme Trixie Espinoza

Dennis Haysbert comme Dieu

Alexander Koch comme Pete Daily

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂