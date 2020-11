7 faits aléatoires sur Sana de TWICE que vous n’auriez peut-être pas connus

Sana est l’un des chanteurs du groupe K-Pop à succès DEUX FOIS, connue pour ses charmes adorables et ses jolis visuels. Elle est également l’un des trois membres japonais du groupe, ce qui l’a obligée à passer par un énorme changement culturel pour rejoindre l’industrie K-Pop!

Cependant, elle convient bien à la vie d’idole et est une chanteuse et interprète très talentueuse. Sana est devenue virale au début de la carrière de TWICE pour sa réplique emblématique «timide timide timide» dans leur chanson «Cheer Up», faisant d’elle l’un des membres les plus reconnaissables à partir de ce moment-là! Que vous soyez déjà fan de ce membre TWICE ou que vous souhaitiez en savoir plus sur elle, voici 7 faits que vous devriez trouver intéressants.

1. Elle a un trait de famille unique parmi tous les membres de TWICE.

Fait intéressant, Sana est le seul membre de TWICE à être unique! Bien qu’elle ait grandi sans frères et sœurs, elle semble définitivement s’accorder bien avec les autres membres de TWICE comme une famille.

2. Elle a également une habitude inhabituelle.

Sana est une personne qui fait beaucoup de somnambules! On dit que pendant ces moments de somnambulisme, parfois elle réveille ses camarades de groupe ou même ouvre une bouteille d’eau, le tout avec les yeux ouverts bien qu’elle soit encore endormie.

3. Elle a donné aux autres membres TWICE de jolis surnoms.

Sana aime donner à ses collègues des surnoms qui, selon elle, leur conviennent bien! Certains d’entre eux incluent le surnom populaire de «raton laveur» pour Momoet «pingouin» pour Mina!

4. Sa personnalité MBTI est unique parmi les membres TWICE.

Fait intéressant, presque tous les membres de TWICE ont des personnalités introverties en ce qui concerne MBTI. Cependant, Sana est le membre singulier qui a une personnalité extravertie, la sienne étant ENFP! C’est le type de personnalité «Campagne», qui a tendance à avoir une grande énergie vibrante et qui sont de vrais esprits libres. Cela semble définitivement lui convenir!

5. Elle a un intérêt particulier à collectionner quelque chose.

Sana aime faire du shopping, surtout quand il s’agit de parfums. En fait, elle les collectionne, et l’a même inclus parmi 3 choses qu’elle emporterait avec elle sur une île déserte! Elle a tendance à utiliser un parfum différent chaque jour, même si elle semble apprécier le plus les parfums de rose.

6. Elle a joué un rôle spécial dans le nouvel album de TWICE.

Pour DEUX FOIS Yeux grands ouverts album, Sana a dit que sa chanson préférée sur l’album est « Do What We Like ». C’est en fait parce qu’elle a écrit les paroles de la chanson toute seule! Par conséquent, cela a une signification particulièrement profonde pour elle.

7. Elle a beaucoup de préférences alimentaires intéressantes.

Sana a un palais très varié et aime les choses épicées, salées et sucrées. Elle achète souvent du chocolat lorsqu’elle se rend au dépanneur, et elle y achète aussi fréquemment des boulettes au micro-ondes et des ramen au sésame! Son fruit préféré est les framboises, et elle aime aussi les smoothies au yogourt et son préféré Baskin Robbins la saveur de la crème glacée est appelée «Autant en emporte le vent». Quand il s’agit de chocolat à la menthe, elle aime ça, mais ce n’est pas son préféré. Cependant, elle ne supporte pas les aubergines et les haricots!

J’espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Sana aujourd’hui!