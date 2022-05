Robert De Niro à Buenos Aires : quelle série enregistre-t-il ?

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Taxi Driver a visité le quartier Once et le musée des Beaux-Arts. Connaître la raison pour laquelle il est arrivé en Argentine cette semaine.

© GettyRobert De Niro visite Buenos Aires, Argentine.

Lorsqu’une célébrité de l’ampleur de Robert de niro marcher sur une ville comme Buenos Aires, les mèmes et les commentaires font s’effondrer les réseaux sociaux. Cependant, on parle peu de la vraie raison pour laquelle l’acteur de Conducteur de taxi se trouve dans Argentine ainsi que des personnalités locales devenues des icônes des plateformes de streaming. Passez en revue dans Spoiler ce que le série qui a amené l’artiste acclamé en Amérique latine et quand est-il prévu première.

Son arrivée à Buenos Aires a révolutionné ses partisans les plus fidèles et tout le monde veut savoir où se trouve exactement Robert De Niro. La vérité est que ce n’est pas sa première fois dans la ville mais son voyage, tel qu’il s’est déroulé, s’est limité aux différents lieux qui composent le projet. Qu’est-ce qui est enregistré ? Une mini-série intitulée Quelconquequi atteindra Étoile+et qui présentera des performances de Luis Brandoni et Guillermo Francella.

La production est dirigée par Gaston Duprat et Mariano Cohnle duo qui a récemment créé compétition officielle -disponible à partir du 20 mai sur Star+- avec Antonio Banderas, Penélope Cruz et Oscar Martínez. Cette fois, ils raconteront une toute autre histoire : Manuel (Luis Brandoni) est un critique culinaire qui a su se faire reconnaître pour son travail mais qui est aujourd’hui en déclin.

En ce sens, Robert De Niro donnera vie à Vincent, l’auteur de livres sur la gastronomie qui débarque à Buenos Aires pour rendre visite à son ami Manuel. De cette façon, des personnages apparaîtront qui entourent le duo principal joué par Guillermo Francella, qui a lancé Grêle dans Netflix, Maria Rosa Fugazot, Silvia Kutika, Daniel Aráoz, Gastón Cocchiarale, Enrique Piñeyro, Majo Cabrera et la participation spéciale des cuisiniers Francis Mallmann et Narda Lepes.

Bien que pour le moment la date de sortie ne soit pas confirmée, on peut affirmer avec certitude qu’elle sera en 2023 via Star+ et qui consiste, en principe, à une saison de 5 épisodes. En ce sens, l’acteur américain qui a déjà travaillé en Argentine pour le film La mission (1986) dans la province de Misiones, il revient visiter le musée des Beaux-Arts et les quartiers de Onze, San Telmo et Puerto Madero.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂