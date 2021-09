Elliot Page porte un costume avec une puissante signification cachée pour le premier tapis rouge depuis son arrivée en tant que trans

L’attention aux détails d’Elliot Page est inégalée.

Elliot Page portait une tenue avec une puissante signification cachée pour sa première apparition sur le tapis rouge depuis sa sortie en tant que transgenre en décembre 2020.

Le lundi soir (13 septembre), le Académie des parapluies L’acteur a assisté au Met Gala étoilé. Comme d’habitude, la plus grande soirée de la mode a fourni des looks à couper le souffle et des mèmes hilarants (la tenue de Kim Kardashian était, euh, ouais…) Le thème de la soirée était « En Amérique : un lexique de la mode » et « En Amérique : une anthologie of Fashion », et Elliot a parfaitement exécuté son look.

Bien qu’il y ait souvent beaucoup de déception lorsque les hommes se présentent au Met Gala en costumes noirs unis, nous faisons l’exception dans ce cas. Elliot avait l’air incroyablement pimpant dans son costume Balenciaga, ses baskets noires et une fleur verte sur son revers.

Elliot Page porte un costume avec une puissante signification cachée pour le premier tapis rouge depuis qu’il est devenu trans. Photo : John Shearer/WireImage, Taylor Hill/WireImage

Les fans pensent maintenant que l’œillet vert d’Elliot rend hommage au poète britannique Oscar Wilde, qui a été emprisonné pour avoir eu une relation avec un homme.

Selon Oscar Wilde Tours, en 1892, Oscar a demandé aux acteurs lors de la soirée d’ouverture de sa comédie L’éventail de Lady Windermere porter des œillets verts. Il a également demandé à ses partisans de faire de même. L’œillet vert est maintenant devenu un symbole d’identification pour les hommes queer.

Elliot a vraiment prospéré depuis sa transition l’année dernière après avoir précédemment déclaré que porter des vêtements féminins sur le tapis rouge l’avait affecté.

S’adressant à Oprah en mai, Elliot a déclaré: « Il y avait tellement de presse, tellement de premières partout dans le monde et je portais des robes et des talons à peu près même. Pendant longtemps, je ne pouvais même pas regarder une photo de moi-même. »

