Chicks on the Run : distribution du film Netflix avec Bella Ramsey, Zachary Levi et plus

NETFLIX

Imelda Staunton, Thandiwe Newton et Jane Horrocks sont quelques-unes des figures qui font partie de la production. Rencontrez le casting complet ici!

©Getty/NetflixBella Ramsey arrive sur Netflix pour Chicken Run 2.

Poulailler -soit Poulailler– a su être un succès il y a plus de deux décennies. C’est pourquoi Netflix prépare un suite qui arrivera cette année au catalogue. Sous la direction de sam est tombésera intitulé Chicken Run : l’aube de la pépite et tentera de reproduire le succès du film d’animation en stop-motion le plus rentable de l’histoire.

+ De quoi parlera la suite de Chicks on the Run sur Netflix

Netflix a publié le synopsis officiel du film qui sera développé par le studio Aardman. « Après avoir défié la mort en s’échappant de la ferme de Tweedy, Ginger a enfin réalisé son rêve : vivre sur une paisible réserve insulaire avec toute la bande, loin des dangers du monde humain. Quand elle et Rocky ont leur fille Molly, la fin heureuse de Ginger semble définitive.”.

L’aperçu ajoute: « Mais, sur le continent, le monde des gallinacés fait face à une terrible nouvelle menace. Cette fois, Ginger et ses amis vont devoir procéder à un cambriolage… quitte à mettre en péril leur liberté durement acquise.”. Qui sera au casting ? Regardez ci-dessous!

+ Le casting de Chicks on the Run sur Netflix

Thandiwe Newton est Ginger

Thandiwé Newton joue Ginger, l’évadé qui a orchestré l’évasion originale dans Poulailler. L’actrice a assuré en dialogue avec Tudum : « Ginger vit son rêve, elle est heureuse et tout va bien dans son monde. Elle est altruiste et bienveillante, elle fait tout pour le bien de sa famille et de sa communauté. Son histoire se déroule et c’est excitant de voir le personnage faire ce voyage.« .

Zachary Levi est Rocky

Zacharie Lévi – le protagoniste de Shazam !– incarne rocheux, l’ancien coq de cirque qui est tombé amoureux de Ginger et a aidé le troupeau à s’échapper de la ferme. « Je pense que Rocky a beaucoup changé. Il n’est plus le brave loup solitaire qu’il était. Au fur et à mesure que cette nouvelle aventure se déroule, nous avons un aperçu de son ancien moi.« , a-t-il pointé.

-Bella Ramsey comme Molly

Après le succès de Le dernier d’entre nous, Bella Ramsey vient sur Netflix pour donner vie molly, la première fille aventureuse de Ginger et Rocky. « C’est une poule incroyablement curieuse, avec un cœur énorme et un sens aigu de la justice.« , avancement.

-Jane Horrocks comme Babs

jane horrock a été choisie pour prêter sa voix à bébés, la poule qui tricote toujours. Avant la diffusion sur Netflix, l’actrice avait fait remarquer : « Je suis ravi d’être de retour pour la suite. J’étais à Bristol, j’ai vu quelques-uns des décors et les premières images et ça a l’air incroyable« .

– Imelda Staunton comme Bunty

Reconnue dans le monde entier pour son travail dans des films tels que Harry Potter ou des séries comme La Couronne, Imelda Staunton revenir à Poulailler se transformer en lapin, la poule championne en ponte. « Être à nouveau Bunty est très nostalgique. L’enthousiasme de notre directeur est palpable. Je suis heureux de dire que Bunty n’a rien perdu de son enthousiasme.« , détenu.

Le casting est complété par des prestations de :

– Lynn Ferguson comme Mac

– Josie Sedgwick-Davies comme Frizzle

-David Bradley comme Fowler

-Romesh Ranganathan comme Nick

-Daniel Mays en tant que chercheur

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?