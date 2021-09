Gwendoline Christie est le principe du spin-off de la famille Addams de Tim Burton mercredi

Game of Thrones la favorite Gwendoline Christie a assumé un rôle principal dans Mercredi, une série live-action basée sur La famille Addams. Développée pour Netflix par Tim Burton, la série mettra en vedette Jenna Ortega dans le rôle principal en tant qu’ancienne version de Mercredi Addams. Il avait été annoncé précédemment que Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán avaient également rejoint le casting pour jouer les parents de mercredi, Morticia et Gomez.

Gwendoline Christie a été choisie pour incarner Larissa Weems, la directrice de l’Académie Nevermore qui « a encore une tâche à accomplir avec son ancienne camarade de classe Morticia Addams ». Victor Dorobantu, ou du moins sa main, apparaîtra dans un rôle régulier de la série Thing. Les acteurs récurrents incluent Issac Ordonez dans le rôle de Pugsley Addams et George Burcea dans celui de Lurch. On ne sait toujours pas si grand-mère et oncle Fester seront inclus ou par qui ils seraient joués.

Le casting dérivé de la famille Addams comprend également Tommie Earl Jenkins (Maire Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Adjoint Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan) , et Johnna Dias Watson (Divina). Ils rejoignent les habitués de la série précédemment annoncés Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday et Percy Hynes White.

Mercredi fait avancer l’histoire de plusieurs années en reprenant après que mercredi le départ du manoir loufoque de la famille. Le spectacle a été décrit comme un « mystère de détective et surnaturellement infusé de mercredi à Addams (Ortega) en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. C’est là qu’elle tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une tuerie monstrueuse qui a terrorisé la ville locale, et résolvez le mystère surnaturel qui a impliqué ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées. »

La série Netflix marque les débuts de Burton sur petit écran en tant que réalisateur. Il est écrit par Petiteville les créateurs Al Gough et Miles Millar, qui font également office de showrunners. Les trois sont également producteurs exécutifs aux côtés de la scénariste-productrice de télévision Kayla Alpert, de l’ancien président de MGM TV Steve Stark, d’Andrew Mittman pour 1.21, de Kevin Miserocchi, de Jonathan Glickman pour Glickmania et de Gail Berman.Mercredi est produit par MGM Télévision.

Gwendoline Christie est surtout connue pour son rôle de Brienne of Tarth dans la série fantastique à succès Game of Thrones sur HBO. Elle a été nominée pour la meilleure actrice de soutien dans un drame pour sa performance dans ce rôle. Elle est également connue pour son apparition dans le Guerres des étoiles films en tant que stormtrooper du Premier Ordre, le capitaine Phasma. Récemment, elle a été choisie pour incarner Lucifer dans la prochaine série dramatique L’homme de sable, basé sur la bande dessinée de Neil Gaimon du même nom.

On ne sait pas encore quand Netflix a l’intention de lancer le Tim Burton série sur le service de streaming. Pendant ce temps, la franchise fera bientôt son retour sur grand écran. La famille Addams 2, la suite animée du film sorti en salles en 2019, ramènera cette incarnation alternative de la famille effrayante et dingue pour une grande aventure en dehors du vieux manoir. Il devrait sortir en salles le 1er octobre et sera disponible à la location en ligne le même jour en raison de la pandémie. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

