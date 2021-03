La bande-annonce de ‘Calls’ arrive, une série racontée par des appels téléphoniques

A été publié le bande annonce de la prochaine série de Apple Tv +, ‘Appels’ qui sera en charge du directeur de ‘Ne respire pas’, Fede Alvarez et il sera dit exclusivement par des appels téléphoniques.

Basé sur une série française du même nom, ‘Appels’ Il se composera d’épisodes de 12 minutes entièrement réalisés avec des visuels auditifs, se concentrant sur des extraits audio d’appels qui présenteront un sombre mystère.







Le bande annonce Partagé de la série, il montre de courts extraits audio d’un appel, cependant, il devient rapidement évident que tout ce qui se passe derrière vocina n’est pas ce qu’il semble.

La synopsis de la série révèle: «Basé sur la série française du même nom, ‘Appels’ c’est une expérience télévisuelle pionnière qui n’utilise magistralement que des éléments audio et visuels abstraits pour raconter une histoire effrayante. «

«Les 9 épisodes de 12 minutes sont racontés par des appels téléphoniques, des voix poignantes et soigneusement scénarisées et des graphiques pour aider à transcrire les conversations sombres et dramatiques à l’écran. Ces scénarios familiers transporteront le public dans des situations familières qui se transformeront rapidement en moments surréalistes et terrifiants. «

J’ai écrit et réalisé une émission de télévision assez cool pour @Apple TV et il sortira bientôt … vous en saurez plus plus tard dans la journée. Croyez-moi quand je dis, vous n’avez jamais vu quelque chose comme ça … jamais. – Fede Alvarez (@fedalvar)

« Avec la présence de Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass et de plus, ‘Appels’ cela prouve que la véritable terreur se trouve dans l’interprétation de ce qui ne peut être vu à l’écran et des lieux obsédants de sa propre imagination ».

‘Appels’ aura sa première sur la plateforme Apple TV + le prochain 19 mars.