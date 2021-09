Liste d’invités TUDUM : l’événement Netflix

De loin Netflix C’est la plus grande plateforme de streaming au monde. Elle a été la première à innover dans la façon de regarder des films et des séries en créant son propre contenu et même en sauvant des productions télévisuelles. Et, malgré le passage des années, les utilisateurs continuent de le choisir malgré le fait que la concurrence s’intensifie.







C’est pourquoi, pour commémorer et remercier le temps qu’elles ont été en vigueur, depuis Netflix ils ont décidé de faire un événement mondial pour les fans. Il s’agit de TUDUM, qui se tiendra le 25 septembre à travers le monde. A cette date, plus de 145 stars et créateurs des productions se retrouveront dans une scène virtuelle qui sera diffusée sur les chaînes YouTube de la plateforme.

Cet événement, riche en avant-premières et en exclusivités, s’inspire du premier son que l’on entend en streaming : TUDUM. D’après ce que la société a révélé, l’objectif est de pouvoir remercier et divertir les fans du monde entier qui continuent de les choisir.







De même, la présentation officielle de cet événement indique que « lLes fans seront les premiers à entendre les dernières nouvelles et aperçus, de nouvelles bandes-annonces et des clips exclusifs lors de conversations et de panels interactifs avec les stars et les créateurs de titres de Netflix”. Et maintenant, la même plate-forme était celle qui révélait la liste des invités.

Tous les invités TUDUM :

– Jennifer Aniston

– Jonathan Bailey

-Jason Bateman

– Zazie Beetz

– Halle Berry

– Millie Bobby Brown

– Manolo Cardona

-Henri Cavill

– John Cho

– Lily Collins

– Nicola Coughlan

– Madhuri Dixit

– Idris Elbe

– Nathalie-Emmanuel

-Kevin Hart

– Chris Hemsworth

– Dwayne Johnson

– Jung Hae-in

-Kai

– Kim Hee-chul

– Régina King

– Nick Kroll

– Jennifer Lawrence

-Ralph Macchio

– Jonathan Majors

– Adam McKay

– Caleb McLaughlin

– lvaro Morte

-Elsa Pataky

– Maite Perroni

– Maitreyi Ramakrishnan

-Noomi Rapace

– Adam Sandler

– Matthias Schweighofer

-Maisa Silva

– Lilly Singh

-Zack Snyder

– Chanson Kang

– Alejandro Speitzer

-Omar Sy

– Charlize Theron

-Kenjiro Tsuda

– Finn Wolfhar

-Guillaume Zabka