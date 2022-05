Une femme révèle le moment de James Corden qui l’a convaincue qu’il n’était pas un bon gars

Le moment auquel Andrews faisait référence est survenu lors d’un épisode de la nouvelle série de Hulu Les Kardashian et a vu Corden rassurer Kardashian alors qu’elle révélait qu’elle était inquiète de son apparition sur son Spectacle tardif à cause de la pêche à la traîne.

Corden a assuré à Kardashian qu’elle devrait ignorer les commentaires critiques sur Internet et a plaisanté: « Écoutez, vous buvez du champagne à 16 heures lundi et vous êtes au travail, nous avons gagné! »

Andrews a également attiré l’attention sur les allégations selon lesquelles Corden avait précédemment préconisé lors d’une réunion de la Writers Guild que les écrivains de fin de soirée devraient être payés moins d’argent, ajoutant qu’en conséquence, il « n’a pas la réputation d’être le gars le plus cool, le plus cool et le plus gentil ». .