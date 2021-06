Elite saison 4 : Ander et Omar se séparent-ils ? L’histoire avec Patrick expliquée

Ander et Omar seront-ils dans Elite saison 5 ? Voici ce qui arrive au couple après que Patrick entre dans leur vie.

Ander et Omar ont survécu à trois saisons de Élite en couple. Mais que leur arrive-t-il dans la saison 4 ? durent-ils?

Élite la saison 4 est sortie aujourd’hui (18 juin) sur Netflix et il y a beaucoup plus de contenu Omander pour les fans. Aussitôt que Élite diffusé pour la première fois, les téléspectateurs étaient obsédés par l’histoire d’amour d’Ander et Omar. Au cours des trois dernières saisons, le couple est resté l’un avec l’autre, peu importe ce que la vie leur a lancé, et Aron Piper et Omar Ayuso les ont magnifiquement dépeints.

Cependant, la saison 4 introduit un nouveau personnage gay au mélange appelé Patrick et Ander et la relation d’Omar est testée.

Ander et Omar se séparent-ils Élite saison 4?

Elite saison 4 : Ander et Omar se séparent-ils ? Leur histoire expliquée. Image : Netflix

Dès que le nouvel étudiant Patrick (Manu Rios) commence à étudier à Las Encinas dans Elite saison 4, il prend immédiatement goût à Ander. Les deux flirtent et Ander demande plus tard à Omar s’ils peuvent avoir un plan à trois avec Patrick. Omar n’est pas sûr au début mais il est d’accord. Cependant, quand Ander veut recommencer, Omar dit non et Ander couche avec Patrick dans le dos d’Omar.

En colère, Omar couche alors avec Patrick dans le dos d’Ander. Quand Ander le découvre, il décide qu’il vaut mieux se séparer d’Omar. Omar ne veut pas mettre fin aux choses mais le couple se sépare et, juste un jour plus tard, Omar voit Ander avoir des relations sexuelles avec Patrick. Cependant, Ander ne veut pas être exclusif avec Patrick et il commence à avoir des relations sexuelles avec d’autres garçons.

Patrick et Omar commencent alors à chercher du réconfort l’un dans l’autre et Ander devient jaloux. Du coup, il décide de partir en voyage au lieu de finir sa dernière année à Las Encinas. Cependant, Omar se rend compte qu’il n’est pas amoureux de Patrick et demande à Ander s’il va se remettre ensemble.

Ander accepte et ils célèbrent le Nouvel An ensemble.

Ander et Omar seront-ils dans Élite saison 5 ?

Omar se rend alors compte qu’Ander a seulement décidé de ne pas voyager pour qu’ils puissent rester ensemble. Il l’encourage à partir et ils décident de mettre fin aux choses, au lieu d’essayer de faire de longues distances, sachant qu’ils s’aiment toujours et peuvent toujours se remettre ensemble à l’avenir.

La saison 4 se termine avec le départ d’Ander pour voyager avec Guzmán et il semble que ni Arón Piper ni Miguel Bernardeau, qui les incarnent, ne seront de la partie. Élite saison 5 maintenant que leurs personnages ont quitté Las Encinas. Ainsi, après trois saisons, Omander a officiellement pris fin.

Quant à ce que l’avenir réserve à Omar, il est possible qu’il ait un nouvel intérêt amoureux dans la saison 4. On imagine aussi que Patrick sera toujours dans sa vie, que ce soit en tant qu’ami, ennemi ou amant. De plus, Ander pourrait faire des apparitions dans la saison 5.

En d’autres termes, Omander est peut-être terminé pour le moment, mais cela ne signifie pas qu’ils sont terminés pour toujours.

Que pensez-vous de la fin d’Omander ?

