Kevin Feige affirme que les films Avengers sont désormais des câpres de saga plutôt que de simples films d’équipe. Désormais plus que de simples films en équipe, les films Avengers sont des capsuleurs de saga. Dit Kevin Feige

Selon le président de Marvel Studios, Kevin Feige, le Vengeurs les films sont désormais positionnés pour être des capsuleurs de saga plutôt que des images d’équipe qui apparaissent dans les derniers chapitres de chaque phase MCU.

Les films Avengers sortent maintenant après une saga complète qui comprend plusieurs phases plutôt que d’être publiés comme un film culminant de chaque phase, étant donné qu’il y a maintenant plus de projets répartis sur moins d’années, selon Kevin Feige, qui s’est entretenu avec MTV News à San Diego Comic Con 2022.

Feige a réfléchi aux phases précédentes du MCU en disant: « La vérité est que, pendant que nous faisions la phase 1, la phase 2 et la phase 3, il y avait moins de projets s’étendant sur plus d’années. » Il était approprié à l’époque que nous réalisions un long métrage « Avengers » tous les deux ou trois ans, étant donné qu’il s’agissait de projets plus petits et d’histoires de personnages uniques.

Quatre films Avengers ont été réalisés au cours de la saga Infinity, qui couvrait les phases 1, 2 et 3 du MCU. Le premier film Avengers est sorti en 2012 et le dernier est sorti en 2019. Les trois premiers films Avengers sont sortis à trois ans d’intervalle, alors qu’Infinity War et Endgame ne sont sortis qu’à un an d’intervalle.

Six ans après la sortie de Endgame, The Kang Dynasty, le prochain film Avengers, devrait sortir. Le plus grand écart entre les films Avengers, selon Feige, est en partie dû au fait que les principaux films d’équipe de super-héros sont désormais dispersés dans chaque phase MCU, modifiant la façon dont les films Avengers sont pris en compte dans les plans de sortie. « Nous avons senti, certainement après ‘Infinity War’ et ‘Endgame’, que les films ‘Avengers’ ne sont pas des capsules », a-t-il ajouté. « Comme [Phase] 4, 5 et 6 se réunissaient, il y a plus de projets en moins d’années – à cause de toutes les choses incroyables que nous sommes maintenant autorisés à faire sur Disney + et d’obtenir des personnages de Fox, Fantastic Four et Deadpool. « La majorité de nos fonctionnalités actuelles, y compris » Multiverse of Madness « et le prochain » Ant-Man and the Wasp: Quantumania « , sont de grands films d’équipe qui introduisent des parties importantes de la mythologie. Les films « Avengers » devraient vraiment être le point culminant d’une saga.