Chutes, froid, feu … Les tests difficiles que subissent les téléphones Xiaomi

Quand Xiaomi parle du résistance et durabilité de vos appareils mobiles, fait référence à la série de tests que chaque terminal doit passer avant d’être certifié. Preuve que, pour la première fois, Xiaomi voulait montrer au monde dans unVidéo officielle.

La vidéo, partagée par NoteBookCheck, nous donne un aperçu de chacun des tests de torture réalisé sur le nouveau Redmi Note 9 Pro 5G: d’un ** test de torsion, à des tests de chute en passant par des tests de chaleur et froid extrêmes.

Xiaomi montre les tests de résistance que ses mobiles passent

Tout au long de la vidéo – disponible sous ces lignes -, vous pouvez jeter un œil à chacun des différents tests auxquels Xiaomi se soumet à ses terminaux.

Parmi eux, on peut trouver les classiques tests de chute qui testent les matériaux dans lesquels le terminal est construit – verre et aluminium dans le cas du Redmi Note 9 Pro 5G-, ou les tests qui certifient le protection du terminal contre l’incidence de l’eau, grâce à des jets d’eau tirés à l’aide d’équipements spécifiques.

le durabilité des boutons physiques à travers des robots qui les pulsent à plusieurs reprises. De même, les robots sont habitués à vérifier la résistance à la torsion de l’appareil, quelque chose avec lequel le Redmi Note 9 Pro 5G ne semble pas avoir de problème.

Bien que le Redmi Note 9 Pro 5G soit le principal protagoniste de cette vidéo, les tests sont réalisés avec la majorité des mobiles Xiaomi, principalement ceux des plus populaires haut de gamme ou milieu de gamme. Et si ces tests ne suffisent pas à vous convaincre de l’endurance des terminaux de l’entreprise, vous pouvez toujours jeter un œil à d’autres types de tests, bien plus insolites mais qui prouvent aussi ce que les mobiles de la marque peuvent supporter.

