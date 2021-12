Ben Affleck partage ses réflexions sur le dernier attentat en duel

Ben Affleck soutient la qualité de The Last Duel et pense que le film aurait été bien meilleur s’il était passé directement en streaming.

La nouvelle fonctionnalité de Ridley Scott Le dernier duel est venu très vite au box-office lors de sa sortie, attirant environ 10 millions de dollars de ventes de billets nationaux contre son budget de 100 millions de dollars. Avec une distribution de premier plan comprenant Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer et Adam Driver, toutes les bonnes pièces semblaient être en place pour que le film soit un succès, mais pour une raison quelconque, les gens n’affluaient tout simplement pas vers les cinémas pour voir celui-ci sur grand écran. Peut-être que donner au long métrage une sortie en salles était la plus grosse erreur, du moins c’est ce que théorise Affleck.

Récemment, Affleck a eu une conversation avec The Hollywood Reporter, et il a évoqué Le dernier duel flop dur au box-office. Pour sa part, l’acteur estime que c’est très différent des bombes au box-office auxquelles il a participé les années précédentes, car il ne pensait pas que ces films étaient si géniaux. Le dernier duel, pendant ce temps, il pense vraiment que c’est un grand film qui mérite d’être vu. Tout semble se résumer à la façon dont l’industrie a changé, quelque chose qui a été exacerbé par la pandémie.

« Vraiment, la vérité est que j’ai eu des films qui n’ont pas fonctionné qui ont bombardé, qui n’étaient pas bons. Il est très facile de comprendre cela et pourquoi cela s’est produit. Le film est merdique, les gens ne veulent pas le voir, n’est-ce pas ? Ce film, Le dernier duel, J’aime vraiment. C’est bien et ça joue – je l’ai vu jouer avec le public, et maintenant ça marche bien en streaming. Ce n’était pas l’un de ces films où vous dites : « Oh mon Dieu, j’aurais aimé que mon film marche. » Au lieu de cela, cela est davantage dû à un changement sismique que je vois, et j’ai cette conversation avec chaque personne que je connais. Bien qu’il y ait plusieurs itérations, la conversation est la même : comment [the movie business] en changeant? »

Ben Affleck poursuit en expliquant comment les choses ont changé depuis qu’il est enfant et que « la télévision à la maison était une télévision en noir et blanc de 11 pouces ». De nos jours, les gens peuvent posséder des téléviseurs haute définition avec des écrans de 65 pouces pour une fraction du coût qu’ils étaient auparavant, transformant chaque salon en une salle de cinéma miniature. Affleck pense que les longs drames en particulier sont des films que les gens préfèrent diffuser à la maison où ils pourraient les mettre en pause si nécessaire, et il a vu l’écriture sur le mur avant même la pandémie.

« Et tu sais quoi? Je savais que ça changeait avant que la pandémie ne frappe avec Le chemin du retour. Je me souviens m’être dit : « Merde, j’aime vraiment ce film, et personne ne le verra. » Je pourrais juste dire; ça ne va pas atterrir dans les salles. Les gens ne veulent pas aller voir des drames. Puis la pandémie a frappé, et ironiquement, l’un des premiers films qui a été précipité en streaming a été Le chemin du retour, et les gens l’ont vu. J’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Ce n’est pas mal. Je préférerais que les gens voient ça et le regardent, et je n’ai pas besoin d’être collé aux anciennes méthodes [of doing business]. »

En fin de compte, Affleck dit Le dernier duel aurait « mieux fait en streaming » en raison de la façon dont ces types de films sont commercialisés. Peut-être que le temps sera clément pour le film et qu’il attirera toute son attention en temps voulu. Pour l’instant, les fans peuvent voir la dernière performance d’Affleck dans La barre tendre, en salles le 17 décembre avant de devenir largement disponible en streaming sur Prime Video le 7 janvier.





