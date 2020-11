Une femme coréenne partage son expérience de magasinage «raciste» à la célèbre marque de cosmétiques «Estée Lauder»

Sur l’un des plus grands sites communautaires en ligne de Corée, une Coréenne a partagé sa récente expérience de magasinage de maquillage qui s’est transformée en « cauchemar raciste absolu«.

Avec une capture d’écran de l’historique de ses commandes du 6 novembre, la femme a déclaré qu’elle avait passé une commande auprès de Grand magasin Shinsegye Centre commercial en ligne de la succursale de Gangnam pour la marque de cosmétiques Estee Lauderfond de teint en poudre «Shell».

[Shipped] 11/06 (vendredi) L’article a été expédié. [Estée Lauder] Fond de teint poudre mat Double-Wear: Shell

51,710KRW / 1 article

Quand elle a reçu la commande par la poste, cependant, elle est devenue extrêmement déçue et perturbée par une note qu’elle a trouvée jointe dans le colis.

Alors qu’elle expédiait un fond de teint en poudre «Ivory Nude» complètement différent, Estée Lauder a écrit: «La teinte Shell est une poudre mate… qui ne convient pas aux peaux asiatiques. »

La poudre mate de nuance «Shell», que vous avez achetée, est une nuance délicate qui reçoit des critiques mitigées et se révèle souvent ne pas convenir aux peaux asiatiques. Comme vous ne pouvez pas voir et vérifier la teinte «Shell» en magasin, nous avons choisi d’expédier la teinte «Ivory Nude» à la place – ce qui convient mieux à nos consommateurs asiatiques. Si vous n’êtes pas satisfait du changement et du produit, veuillez nous en informer et nous vous rembourserons. Merci pour votre achat. – Estée Lauder, succursale du grand magasin Shinsegye Gangnam

Lorsque la femme agitée a partagé son expérience en ligne, de plus en plus de consommateurs ont fait surface, affirmant avoir reçu la même note et la nuance de fond de teint «Ivory Nude» comme substitut.

Lorsque le message est devenu viral, un consommateur a même partagé une photo de la teinte «Shell» dans les commentaires – rejetant l’affirmation d’Estée Lauder selon laquelle la teinte est «trop brillant pour les peaux asiatiques. »

Que voulez-vous dire… J’utilise la teinte «Shell» d’Estée Lauder et c’est trop sombre pour moi. LMAO. Ceci est ma main avec le fond de teint appliqué sur la moitié droite. Mon teint naturel est la moitié gauche. C’est le ton le plus léger proposé par la marque, je l’utilise donc. Mais je suis 100% coréen… Qui pensent-ils être pour décider quelle nuance est la meilleure pour quelle race? – Commentateur

Beaucoup promettent de boycotter la marque pour leur « racisme flagrant«…

«Si Estée Lauder a la chance de lire ceci, j’espère qu’ils se rendent compte de l’absurdité de ne pas permettre aux clients d’acheter ce qu’ils veulent – sur la base de leur notion discrétionnaire de ce qui est approprié pour chaque course. Le font-ils aussi aux clients blancs? »

«Et CELA a été ma fin de dépenser de l’argent sur les produits Estée Lauder, merci à tous. Par exemple, qu’est-ce qui ne va pas avec ces trous racistes? «

« BIEN! Je te mets au défi de me dire alors, Estée Lauder, de quelle couleur suis-je supposé être basé sur votre compréhension de ma race? Se rendent-ils compte à quel point ils semblent stupides lorsqu’ils disent des choses comme «le teint asiatique»? »

«Euh, excusez-vous… je suis plus pâle que la plupart des Caucasiens. Si cela m’arrivait, ces salopes auraient été brûlées au sol. Quel droit ont-ils? »

«Comment une marque de cosmétiques va-t-elle survivre à 2020 et penser avant-gardiste que le« teint de peau asiatique »existe et qu’il s’agit d’une seule et d’une seule teinte? C’EST IMPRESSIONNANT. Au revoir, Estée Lauder.

… Tout en évoquant les précédentes controverses d’Estée Lauder.

La marque ni le grand magasin n’ont pas encore répondu aux critiques croissantes, pour alimenter le problème de plus en plus viral parmi les consommateurs coréens.