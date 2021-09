Les favoris des sopranos reviennent dans les affiches des personnages des nombreux saints de Newark

Warner Bros. Pictures a récemment dévoilé une nouvelle série d’affiches de personnages pour son prochain long métrage, Les nombreux saints de Newark. Le nouveau film servira de préquelle à la série dramatique policière primée de HBO, Les Sopranos. Les nombreux saints de Newark a été tourné sur place dans le New Jersey et à New York, avec plusieurs personnages bien-aimés de la série originale qui figureront également dans la préquelle très attendue. Découvrez les nouvelles affiches de personnages ci-dessous!

Junior. Paulie. Silvio. Grosse Chatte. Voir #TheManySaintsOfNewark, une histoire de Sopranos, en salles et en streaming exclusivement sur @HBOMax * 1er octobre. pic.twitter.com/CeZU2FdhwQ – Les nombreux saints de Newark (@newarkmovie) 8 septembre 2021

Comme indiqué ci-dessus, le nouvel ensemble d’affiches présente de nombreux personnages reconnaissables de la série originale. Les nouvelles affiches révèlent Alessandro Nivola comme Dickie Moltisanti, Leslie Odom JR comme Harold McBrayer, Ray Liotta comme Hollywood Dick, Michael Gandolfini comme Tony Soprano, Jon Bernthal comme Johnny Soprano, Vera Farmiga comme Livia Soprano, Corey Stoll comme Junior Soprano, Billy Magnussen comme Paulie Walnuts, John Magaro dans le rôle de Silvio Dante et Samson Moeakiola dans le rôle de Big Pussy. Les nombreux saints de Newark se déroule dans les années 1960 et 1970 à Newark, New Jersey, tout en utilisant les émeutes de 1967 dans la ville comme toile de fond des tensions entre les communautés italo-américaine et afro-américaine. Si vous ne l’avez pas déjà vu, vous pouvez également consulter la deuxième bande-annonce récemment publiée du prochain long métrage ci-dessous.

Les nombreux saints de Newark est un drame policier américain à venir en première le mois prochain sur HBO Max. Le prochain film est réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner. David Chase avait écarté l’idée de continuer Les Sopranos histoire en juin 2017, tout en exprimant son intérêt pour une préquelle de la série. En mars 2018, New Line Cinema avait annoncé avoir acheté les droits pour produire le prochain film avec HBO Films. Le président de New Line Cinema, Toby Emmerich, a déclaré : « David est un conteur magistral et nous, avec nos collègues de HBO, sommes ravis qu’il ait décidé de revisiter et d’élargir l’univers de Soprano dans un long métrage. »

Nous avons photographié 13 membres de la distribution de « The Many Saints of Newark » ainsi que le créateur de « Sopranos » David Chase pour notre couverture numérique spéciale. Retrouvez-les ici et dans notre galerie complète en ligne. https://t.co/JGSLyNzr37 – Rolling Stone (@RollingStone) 9 septembre 2021

L’officiel Les nombreux saints de Newark se lit comme suit : Young Anthony Soprano grandit dans l’une des époques les plus tumultueuses de l’histoire de Newark, NJ, devenant un homme au moment même où des gangsters rivaux commencent à se lever et à défier la toute-puissante famille du crime DiMeo. L’oncle qu’il idolâtre, Dickie Moltisanti, est rattrapé par l’évolution des temps. Son influence sur son neveu contribuera à faire de l’adolescent impressionnable le tout-puissant chef de la mafia, Tony Soprano. Michael Gandolfini, fils de James Gandolfini, a été choisi dans le rôle du jeune Tony Soprano. Michael Gandolfini avait déclaré qu’il n’avait jamais regardé Les Sopranos avant d’être jeté dans le film, et l’a appelé un « processus intense » tout en se préparant pour le rôle.

Au cours de ses six saisons, Les Sopranos est largement considérée comme l’une des séries dramatiques télévisées les plus importantes et les plus influentes de tous les temps. La série a été récompensée par vingt et un Primetime Emmy Awards, cinq Golden Globe Awards et deux Peabody Awards. Les nombreux saints de Newark est prévu pour une sortie dans les cinémas du pays le 1er octobre. Le prochain prequel sera également disponible aux États-Unis sur HBO Max pendant 31 jours après sa sortie en salles. Les nombreux saintsde Newark est distribué par Warner Bros. Pictures et a été classé R pour sa forte violence, son langage omniprésent, son contenu sexuel et sa nudité.