Scandale non-Elite: Aron Piper s’est rendu au Chili et a été la cible de vives critiques

La quatrième saison de Élite est un succès sur Netflix. Après presque un an sans donner de nouvelles des nouveaux épisodes, le 18 juin est arrivé une édition entièrement renouvelée dans laquelle Las Encinas a non seulement reçu de nouveaux étudiants, mais a également montré que, une fois de plus, les apparences peuvent être trompeuses et que les étudiants légendaires de l’institut le plus prestigieux à Madrid ne peut pas éviter les ennuis.

Au-delà de l’arrivée des nouveaux acteurs à la dernière saison de Élite, les fans ne pouvaient contenir leur bonheur de revoir Samuel, Guzmán, Cayetana, Rebeca, Omar et Ander. Les acteurs, qui étaient également présents dans les trois premières parties, sont les favoris de ce drame et, ainsi que dans ces épisodes, marqueront une nouvelle fois l’histoire de la production Netflix dans une cinquième saison.







Cependant, qui pourrait disparaître du casting pour Élite 5 est Aron Piper. L’interprète d’Ander a terminé sa participation à cette fiction en partant en voyage dans le dernier chapitre de la saison récemment sortie, mais pas seulement cela, mais il a aussi déjà de nouveaux projets en cours qui, en fait, pourraient l’occuper tout son temps. Cependant, il y en a un qui vient de faire de l’acteur la cible de vives critiques.

Aron Piper avec Omar Ayuso dans les coulisses d’Elite. Photo : (Netflix)



Est-ce que, il y a quelques heures, on savait que le musicien est également au Chili et, étant un voyage au milieu de la pandémie, dans un pays qui a fermé les frontières, beaucoup se sont demandé comment il en était venu à entrer. Cependant, la sous-secrétaire chilienne du Crime, Katherine Martorell, a décidé d’expliquer comment la présence de Piper s’est produite dans la ville de Pucón, dans la région de La Araucanía.

« Je dois me rappeler que, bien que la frontière soit fermée, il y a des critères pour que les Chiliens ou les résidents du Chili sortent et aussi pour que les gens entrent dans le pays. Ce sont des critères assez limités», Il a commencé par dire puis a ajouté : «Cette personne entre avec une autorisation demandée par le ministère des Cultures, qui établit qu’il est essentiel pour le développement de l’industrie nationale et la diffusion de l’image du Chili”.

Aron Piper au Chili. Photo : (@ aron.piper)



En fait, Martorell a également précisé qu’Aron Piper est entré au Chili le 16 juin, avec un PCR effectué à l’aéroport, qui était négatif, en plus d’avoir un autre négatif effectué 72 heures avant d’arriver dans le pays voisin.. « Il a été 10 jours à la résidence de santé, à l’hôtel de transit, selon les cas », a fait remarquer le sous-secrétaire. Et, une fois cette déclaration faite, l’autorité politique a confirmé que la star de Élite Il s’est rendu en Araucanie afin de réaliser ce nouveau projet si important pour la diffusion du Chili.

Quel est le nouveau projet d’Aron Piper ?

Comme il s’est avéré, l’acteur espagnol ne serait pas dans la saison 5 de Élite justement pour avoir signé un contrat avec Amazon Prime video pour faire la trilogie Sayen des frères Pablo et Juan de Dios Larraín et Rocío Jadue. Ces films raconteront l’histoire d’une femme mapuche qui découvre une dangereuse conspiration dirigée par une société qui détruit les terres de sa famille.

On ne sait toujours pas exactement quel sera le rôle d’Aron Piper, mais on suppose que, cette fois, il fera partie du mauvais groupe. Après un personnage adolescent, l’acteur va faire un grand saut dans ce drame qui, selon les réalisateurs, « c’est une lettre d’amour au Chili”.