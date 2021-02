Corey Taylor sur les nouveautés du rock: « Je déteste ça surtout » | 45S

Clair et direct. Le chanteur de Slipknot Corey Taylor a fait sensation en admettant qu’il n’aime pas les nouvelles productions rock, en fait, il dit qu’il les déteste. C’est à quel point c’était brutal.

Lors d’une interview sur le podcast Rockcast de Cutter, également le chef de Stone Sour, n’a pas caché son mécontentement autour de ce qu’il dit, des «escrocs».

«Je vois ces groupes qui sonnent comme ceci ou cela, et j’ai évidemment écouté deux albums qui sont sortis récemment. Ceux qui me frustrent vraiment sont ceux qui prennent quelque chose qui existe depuis toujours, le reformulent et l’appellent quelque chose de nouveau, même si c’est complètement dérivé. Vous savez le gang qu’ils arnaquent, ils n’essaient même pas d’arnaquer un tas de gangs; ils fraudent », a-t-il déclaré.

Je suis tout aussi mauvais. Je suis le pire des vieux à secouer sa canne. Et je déteste tout. Je déteste tout nouveau rock pour la plupart. Je déteste les artistes qui se sont effondrés dans un genre et ont décidé de faire du rock, et je pense qu’il sait qui il est. Mais c’est une autre histoire. Je suis le pire. Et je déteste tout », a-t-il déclaré directement.

Il se pourrait que Taylor soit devenu la voix de beaucoup. Et vous pensez-vous?