Les fans de Game of Thrones se demandent pourquoi Lena Headey n’a jamais remporté un Emmy

Lena Headey est tendance avec Jeu des trônes les fans louant l’actrice pour sa performance inoubliable en tant que Cersei Lannister. Ce week-end marquait le cinquième anniversaire de l’épisode populaire « Les vents de l’hiver », qui présentait ce que certains diraient être le plus grand moment de Cersei dans toute la série. Universellement acclamé, cet épisode est également l’un des mieux notés de la série, avec un score de 99% sur Rotten Tomatoes et une très rare note de 9,9/10 sur IMDb.

Les fans ont particulièrement aimé Léna Headey dans l’épisode, et en repensant à « The Winds of Winter », des milliers de fans louent sa performance en tant que méchant emblématique. Rétrospectivement, beaucoup se demandent également pourquoi elle n’a jamais remporté un Emmy pour le rôle. Headey a été nominée à cinq reprises pour avoir joué Cersei dans la série, mais pas une seule fois elle n’a reçu cet honneur, ni remporté un Golden Globe.

« Je ne comprendrai jamais comment Lena Headey n’a pas remporté plusieurs Emmy Awards et Golden Globes pour son interprétation incroyablement diabolique de Cersei Lannister », a tweeté un fan qui aimait détester le personnage. « J’ai méprisé le personnage pour sa cruauté, tout en admirant sa loyauté intense et ses scènes de badass en même temps. »

Je ne comprendrai jamais comment Lena Headey n’a pas remporté plusieurs Emmy Awards et Golden Globes pour son interprétation incroyablement diabolique de Cersei Lannister. J’ai méprisé le personnage pour sa cruauté, tout en admirant sa loyauté intense et ses scènes de badass en même temps. pic.twitter.com/1kabb8OXVW – Mychal (@mychal3ts) 27 juin 2021

« Je n’arrive toujours pas à croire que Lena n’a pas d’Emmy pour sa performance en tant que Cersei… malade », tweete un autre fan.

ne peut toujours pas croire que lena n’a pas d’emmy pour sa performance en tant que Cersei … malade pic.twitter.com/jO2F9suxGt — (@judesrivers) 26 juin 2021

« Lena Headey est nominée pour un Emmy *5 fois* pour son interprétation de Cersei et ne gagne pas une seule fois. Quelqu’un doit être jugé devant un tribunal pour cela », a déclaré un autre fan. Peut-être pourrait-il s’agir d’une épreuve au combat ?

lena headey est nominée pour un emmy * 5 fois * pour son interprétation de cersei et ne gagne pas une fois .. quelqu’un doit être jugé pour cela https://t.co/VbvtXGZo66 – non (@afroelven) 26 juin 2021

Quelqu’un d’autre a dit : « cersei a la tendance comme elle le devrait ! Même si elle n’a jamais été mon personnage préféré, je suis toujours en colère que Lena Headey n’ait jamais eu d’emmy pour ce rôle car c’était l’une des meilleures performances de l’histoire de la télévision. »

Cersei tendance comme il se doit ! même si elle n’a jamais été mon personnage préféré, je suis toujours en colère que Lena Headey n’ait jamais eu d’emmy pour ce rôle car c’était l’une des meilleures performances de l’histoire de la télévision pic.twitter.com/IrWwQtIGgX — tanja ♡ regarde les os (@brucexnat) 27 juin 2021

« Lena Headey aurait dû obtenir plus que quelques Emmy pour son interprétation de Cersei parce que je n’ai vraiment jamais détesté un personnage pour les bonnes raisons plus qu’elle », déplore un autre fan.

lena headey aurait dû obtenir plus que quelques emmy pour son interprétation de Cersei parce que je n’ai vraiment jamais détesté un personnage pour les bonnes raisons plus qu’elle https://t.co/YCw5KL1mjj — d’andre 3000 #AshSMP (@lmaodandre) 27 juin 2021

Et un autre fan a accepté en tweetant: « Lena Headey ne pas avoir d’Emmy pour son interprétation de Cersei Lannister restera toujours la chose la plus terrible pour moi. Chaque fois que je m’en souviens, je me sens mal au cœur. Pure horreur! »

Lena Headey ne pas avoir d’Emmy pour son interprétation de Cersei Lannister restera toujours la chose la plus terrible pour moi. Chaque fois que je m’en souviens, je me sens mal au cœur.

L’horreur à l’état pur ! – S ♡ (@AquaTofana__) 27 juin 2021

Globalement, Jeu des trônes a remporté un record de 59 Primetime Emmy Awards de 161 nominations, même si aucune d’entre elles n’est allée à Headey. Le seul acteur à avoir remporté avec succès un Emmy par intérim était Peter Dinklage pour son rôle de frère de Cersei, Tyrion Lannister. Récemment, Tyrion était également à la mode sur Twitter alors que des milliers de fans l’ont nommé comme le personnage de HBO avec lequel ils aimeraient le plus dîner.

Cela ne semble vraiment pas juste que Headey n’ait pas été en mesure de se procurer un seul Emmy pour le travail incroyable qu’elle a fait sur Jeu des trônes. Pour ce que ça vaut, les fans savent qu’elle méritait clairement cet honneur, et même au fil des années, elle est toujours célébrée pour cela. Vous pouvez revoir sa performance en regardant toute la série de Jeu des trônes sur HBO Max, et vous pouvez voir ce que les autres disent du rôle sur Twitter.

Toujours l’une de mes scènes préférées de l’histoire de la télévision Lena Headey l’a tué en tant que reine Cersei https://t.co/W9eRM9yToX – PROG (@DKroenung) 27 juin 2021

Cersei était mon préféré. Lena Headey a joué ce rôle de méchant à la perfection ! #Cersei#A obtenuhttps://t.co/zOWQFc2md4 – Charles Godfrey (@chaalz) 27 juin 2021

Aujourd’hui, à l’occasion du cinquième anniversaire de la finale du S6 de Game of Thrones, « Winds of Winter, Cersei a la tendance non seulement de porter la série sur son dos, mais aussi parce que Lena Headey est une actrice phénoménale partout. – Faraz (@__Faraz) 27 juin 2021

Je ne sais pas pourquoi Cersei est tendance, mais c’est un bon rappel que Lena Headey comprend toujours la mission. pic.twitter.com/qYde5a3A3r – Cromwell (@Cromwell606) 27 juin 2021

Lena Headey aurait dû gagner un Emmy pour son interprétation de Cersei dans GOT. Le talent à tous les niveaux a rendu cette émission sans égal pendant sa diffusion. La musique de Ramin Djawadi m’a coupé le souffle du thème d’ouverture et la musique de cette scène l’a rendue inoubliable. #cersei – 🇺🇸🇺🇸BIDEN/HARRIS (@DHall20665248) 27 juin 2021

