« Elite, les nouvelles de Philippe, Caye et Felipe » : les retrouvailles et la séparation définitive ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après sa séparation d’avec Philippe (Pol Granch), dans le deuxième lot de Brèves Histoires de « Élite”, Cayetana (Georgina Amorós) essaie de continuer sa vie et il semble qu’elle réussisse, surtout lorsqu’elle rencontre Felipe (Álex Monner), un jeune homme qui travaille dans un centre de don de vêtements, jusqu’à ce qu’elle retrouve son ex-petit ami .

« Elite, les nouvelles de Philippe, Caye et Felipe« Est situé dans la saison de Noël et commence avec Caye et Rebe se rendant dans un centre de dons, où ils rencontrent Felipe, qui en plus de critiquer les vêtements de Rebeka, demande à Cayetana de l’aider à coudre les vêtements donnés.

Pendant ce temps, Phillipe n’arrive pas à sortir Caye de sa tête et cherche un moyen d’obtenir son pardon. Alors qu’il se dispute avec sa mère à ce sujet, il rencontre Lara, une jeune femme à la recherche désespérée de son chien República.

Cayetana était très attirée par Felipe jusqu’à ce que Phillipe revienne dans sa vie (Photo: Elite / Netflix)

LA RÉUNION DE CAYETANA ET PHILLIPE

La recherche de Lara et Phillipe les conduit au centre de dons où Caye travaille en tant que bénévole. Bien que le personnage de Georgina Amorós essaie de rester calme, elle ne peut s’empêcher de se sentir mal à l’aise face à ses retrouvailles avec le Prince, d’autant plus qu’elle est arrivée accompagnée.

Après ses retrouvailles avec Caye, Phillipe envoie beaucoup de vêtements chers et élégants au centre de Felipe avec l’intention de récupérer son ex-petite amie, mais elle refuse d’accepter son don et accepte de travailler encore plusieurs mois en échange du retour du vêtements. .

De plus, pour oublier son ex, il invite Felipe à dîner dans un lieu élégant. Bien qu’ils passent un bon moment et découvrent qu’ils ont beaucoup de choses en commun, les appels incessants de Philippe ne leur permettent pas de profiter de la soirée.

Phillipe a gâché le dîner de Caye et Felipe avec ses appels (Photo: Elite / Netflix)

LA SÉPARATION FINALE

Le lendemain, Philippe et Lara arrivent au centre pour « aider », bien qu’ils parviennent à attirer plus de monde et, par conséquent, à obtenir plus de dons, ils provoquent un malaise et une jalousie à Cayetana, qu’elle essaie de cacher sans succès.

Fatiguée que son ex envahisse son espace, Caye se plaint auprès du prince de ses attitudes, mais s’arrête lorsqu’elle remarque que quelqu’un les enregistre. Peu de temps après, il parle à Felipe de ce qui s’est passé et essaie de se convaincre qu’il ne ressent plus rien pour Philippe.

Puis Cayetana sort et demande à Philippe de s’en aller et de la laisser tranquille, mais il répond : « Je suis amoureux de Cayetana. Le plus important pour moi, c’est qu’il me pardonne et qu’il me regarde à nouveau avec les yeux avec lesquels il me regardait au début ». Bien qu’elle sente qu’elle l’aime toujours, elle ne peut pas lui pardonner et le personnage monarchique s’en va enfin.

« Elite, les nouvelles de Philippe, Caye et Felipe» Se termine par Cayetana en disant au revoir à Felipe, qui la rejette parce qu’il ne veut pas s’impliquer dans un triangle amoureux, cependant, il précise que, si elle parvient à oublier Philippe, il l’attendra.