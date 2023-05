Barry Star Sarah Goldberg discute du sort de Sally dans l’émission HBO

Attention, l’article révèle des détails clés sur la finale de la série de l’émission.





Sarah Goldberg a récemment fait sa dernière apparition en tant que Sally Reed sur Barry, qui a traversé tout un parcours au cours de la série. Sally est un acteur en herbe de Joplin, Missouri, et l’une des premières personnes que Barry Berkman (Bill Hader) rencontre à Los Angeles, devenant rapidement son amour. Après la diffusion de la finale, Goldberg a discuté de la fin de Sally avec The Hollywood Reporter.

« J’ai lu cette fin pour Sally, et je me suis dit : ‘Oh, donc il n’y a pas de feu d’artifice.’ Ce n’est pas comme si elle assassinait quelqu’un ou se suicidait ou plantait la voiture et tuait son fils, elle montait juste une production de lycée de Notre ville, et elle est plutôt contente. Ce n’est que lorsque nous l’avons tourné que j’ai réalisé : « Oh, c’est magnifique. Enfin, elle a un peu de paix. Elle est en quelque sorte la seule à avoir un semblant de fin heureuse ou quelque chose de proche d’une fin heureuse. »

Lorsque nous rencontrons Sally pour la première fois dans la classe de théâtre de Gene Cousineau (Henry Winkler), elle a très soif de gloire. Comme Goldberg l’a dit au Hollywood Reporter, elle veut être une star avec un Oscar et toutes les autres distinctions qui vont avec. Et puis, à la fin du spectacle, une bouffée de fleurs de supermarché, les applaudissements de son élève et les louanges de son fils John (Jaeden Martell) lui suffisent.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’ai toujours pensé que Sally avait cette dualité de quelqu’un qui est en fait un artiste et qui a vraiment quelque chose à dire, mais quelqu’un dont le genre de narcissisme et d’ambition impitoyable s’éclipse. Ils sont en guerre les uns contre les autres. Nous n’effaçons pas l’ancien Sally. Il y a toujours ce rythme quand son fils dit « Je t’aime. » Et au lieu de dire « Je t’aime aussi », elle demande une validation et veut savoir si le spectacle était bon. L’ancienne Sally est toujours là. – elle n’a pas complètement évolué. Mais j’aime juste la paix avec cette fin.

CONNEXES: Barry Saison 3: Pourquoi Sarah Goldberg brille en tant que Sally





Barry livre beaucoup de rebondissements avant que Sally n’obtienne sa fin heureuse.

HBO

Avant que Sally n’atteigne cette fin heureuse, cependant, elle doit faire face à son enlèvement et à celui de son fils par des criminels tchétchènes. NoHo Hank (Anthony Carrigan), un homme qui a alterné entre être l’ami de Barry et être son ennemi, les a capturés pour les utiliser comme appâts pour attirer Barry. Les deux derniers épisodes sont le seul moment de la série où Goldberg et Carrigan peuvent jouer ensemble à l’écran.

« J’étais tellement excité. Nous sommes devenus de si bons amis au fil des ans, et nous n’avons jamais travaillé ensemble. Je pense qu’il y a eu un pitch dans la saison deux où Hank et Sally étaient censés aller au même cours de Pilates, puis ils parlaient ou se plaignaient toujours de ‘mon Barry,’ [not knowing] c’est le même Barry, mais je pense que ça a fini par être une impasse. »

En fin de compte, Sally et Hank partageant un cours de Pilates n’ont pas eu lieu, au grand dam de Goldberg. Elle avait été ravie de travailler avec Carrigan. Donc, à la fin, après avoir tourné leur première prise, elle a regardé l’autre acteur dans les yeux et a dit: « Oh mon Dieu, j’aurais aimé en avoir plus. » Goldberg a cependant trouvé un avantage à la situation.

« Mais c’est la beauté de la série : parce que les intrigues sont si cloisonnées, je peux aussi être fan. Je peux regarder les autres intrigues et dire : « Oh mon Dieu, vous tourniez quoi ? » J’espère que c’était satisfaisant pour le public. C’était pour nous. C’était ce moment de collision mondiale. Juste pouvoir traîner dans des chaises moulées, boire du thé ensemble et manger des beignets. C’était une si belle façon de terminer. J’aurais aimé en avoir plus, mais c’était quelque chose. »

Tous les épisodes de Barry sont disponibles dès maintenant sur Max.