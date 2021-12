Spider-Man : pourquoi manquent les cheveux de Jacob Batalon, l’acteur qui incarne Ned Leeds

Dans le premier film solo de Tom Holland Quoi Pierre Parker, Spider-Man : Retrouvailles, un personnage est apparu qui jusqu’à présent n’avait pas été vu dans les versions précédentes de l’histoire de merveille. L’univers cinématographique Marvel (MCU) présenté à Ned leeds en tant que meilleur ami du protagoniste, et Jacob Bataillon était chargé de l’interpréter. Grâce à l’aide que tu lui as donné pour battre Vautour, est devenu connu sous le nom « Le gars sur la chaise » (Le gars sur la chaise).

Ned apparu dans les différents films de Homme araignée et en fait cela faisait partie des différentes actions de presse qui ont été menées pour tous les films de la saga. qui ont vu Bataillon Dans les interviews, vous aurez remarqué que l’acteur n’a pas de cheveux, mais son personnage en a. Il est clair que pour se mettre à la place de Ned, le département maquillage lui offre une perruque, mais que lui est-il réellement arrivé ?

Jusqu’à présent, l’acteur n’a pas parlé publiquement de son manque de cheveux. Certains portails parlent d’une décision esthétique, tandis que d’autres mentionnent l’alopécie comme la justification la plus probable. L’alopécie est une affection qui empêche les poils de pousser sur le corps. Beaucoup de ceux qui en souffrent sont non seulement chauves, mais ont également tendance à ne pas avoir de sourcils ni de poils sur le visage. Oui ok Jacob Il n’a ni barbe ni moustache, il a des sourcils.

L’acteur de Barry qui souffre d’alopécie

L’une des comédies récemment créées le Hbo il a été Barry, dirigé par la figure de Saturday Night Live, Bill Hader. L’histoire est centrée sur un tueur à gages qui subit une crise de vocation lorsque, pour un objectif à éliminer, il se retrouve dans un atelier de théâtre qui lui fait découvrir qu’il aurait vraiment aimé être acteur. Alors que vous essayez de poursuivre ce nouveau rêve, votre passé ne cessera de vous apporter des ennuis.

Parmi les personnages de Barry apparaître Noho Hank, le second dans la chaîne de commandement d’une organisation criminelle tchétchène avec laquelle le protagoniste se retrouve confronté à certaines occasions, et associé à d’autres. Interpreté par Anthony Carrigan, est l’un des personnages les plus drôles et les plus extravagants de toute la fiction. contrairement à Bataillon, on sait que Carrigan Elle souffre d’alopécie et est même chargée de soutenir des organisations qui luttent pour mettre fin aux discriminations envers les enfants nés ou atteints de cette maladie.

