Mai Saison 2 Netflix Date de sortie – Intrigue, distributions de retour, nombre total d’épisodes

Beaucoup de gens recherchaient la date de sortie de Mai Saison 2 de Netflix, car la première saison de cette émission va bientôt sortir et sa bande-annonce a rendu l’émission trop excitante et vaut la peine d’attendre. Pour cette raison, tous ses fans sont convaincus qu’il y aura une autre saison de ce spectacle.

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter ce guide sur la prochaine date de sortie de Netflix de la saison 2 de Mai dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, ses spoilers, l’intrigue de la prochaine saison de l’émission, ainsi que d’autres informations que vous devez connaître à ce sujet. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Mai est une prochaine émission de mystère sur les crimes sombres qui sortira sur Netflix. Ce spectacle à venir est créé par Atul Mongia et est réalisé par Anshai Lal et Atul Mongia. Cette nouvelle émission en hindi devrait sortir le 15 avril 2022 et se déroule à Wazirganj, Uttar Pradesh. Il s’agit d’une mère en deuil qui découvre les criminels derrière la mort tragique de sa fille, puis elle se transforme de douce en impitoyable pour comprendre la véritable histoire.

Ce spectacle complet va être sombre, plein de crime, de mystère, de drame et de frisson. Nous avons fourni le synopsis officiel de cette nouvelle émission de Netflix ci-dessous.

Le monde de Sheel s’effondre lorsqu’elle est témoin d’une tragédie personnelle. L’épouse et mère autrefois docile et ordinaire est placée dans des circonstances extraordinaires dans sa quête pour découvrir la vérité. Aspirée dans un terrier de violence et de pouvoir, elle se retrouve empêtrée dans la criminalité en col blanc et la politique qui la change à jamais, elle et le monde qu’elle habite.

Eh bien, si vous regardez la bande-annonce de cette émission, vous saurez que l’émission aura plus de saisons. Cela fait attendre le public pour la prochaine date de sortie de Netflix de la saison 2 de mai. Nous connaissons quelques détails sur la prochaine saison de cette émission.

Mai Saison 2 Netflix Date de sortie

Actuellement, la date de sortie exacte de la saison 2 de Mai sur Netflix n’est pas révélée. Mais, on s’attend à ce que vous obteniez certainement la deuxième saison de cette émission à regarder. Cela signifie que la date de sortie de Mai Season 2 Netflix sera bientôt annoncée. Vous pouvez vous attendre à l’annonce de la prochaine saison de cette série après la sortie de sa première saison le 15 avril 2022.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de son nouveau spectacle. En dehors d’eux, il y a beaucoup de castings de soutien qui ont fait leur travail de manière incroyable.

Sakshi Tanwar

Vivek Mushran

Raïma Sen

Wamiqa Gabbi

Prashant Narayanan

Combien y aura-t-il d’épisodes en mai ?

Actuellement, le nombre exact d’épisodes pour la première saison de cette émission ne nous est pas connu. Mais, il est confirmé que tous les épisodes sortiront ensemble le 15 avril 2022.

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’espoir que vous avez toutes les informations relatives à la dernière date de sortie de Netflix de la saison 2 de Mai, son nombre total d’épisodes, l’intrigue attendue pour la prochaine saison de cette émission, ses distributions et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle de la deuxième saison de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

